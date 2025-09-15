民主思路改名 湯家驊：舊名令人誤解與某政黨有關
撰文：王晉璇
出版：更新：
智庫組織民主思路宣布，即日起更名為「民思政策研究所」，英文名由「Path of Democracy」改為「PoD Research Institute」。創辦人湯家驊向《香港01》表示，改名是恰逢成立十年後整體檢討的結果。他又說：「不覺得大家會解讀為避開民主二字。」
湯家驊：有人以為捐款給我們等於捐款給政黨
民主思路於2015年成立，以在一國兩制下「建立民主、發展善治」為目標。該智庫今日宣布改為「民思政策研究所」，英文名則從「Path of Democracy」改為「PoD Research 」。
民主思路創辦人湯家驊對《香港01》表示，「一直有不少人誤解我們與某個參選政黨有關」。他強調，民主思路主要是做學術工作，但被很多人忽略，「甚至有人覺得捐款給智庫等同於捐款給政黨」，改名是「希望大家理解我們的專注點和定位」。
對於會否有人質疑其特意避開「民主」二字，湯家驊笑道傳媒「太過敏感了」。他表示，「民思」代表市民所思，代表民主訴求，「所以我不覺得大家應該解讀是避開『民主』二字」。
