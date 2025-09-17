施政報告｜狗入食肆解禁　張宇人：不信這些餐廳生意「爆到七彩」

行政長官李家超今日（17日）宣讀任內第四份施政報告，當中提及計劃放寬《食物業規例》，容許食肆申請特別牌照，讓狗隻合法進入餐廳，以促進寵物友善。曾指批准狗入食肆有助生意屬「想法不正確」的行會成員、自由黨黨魁張宇人被問及想法有無轉變，表示條例仍未有細節，但已同環境及生態局、食環署有共識，必須確保食肆衞生和食物安全。他又補充，不相信會出現寵物排隊的食肆生意「爆到七彩」、而普通食肆無人幫襯的現象。



施政報告發布後，自由黨立法會議員於今日下午，在立法會見記者回應報告提及的政策。（何夏怡攝）

張宇人：唔信狗進入的食肆「爆到七彩」

施政報告發布後，自由黨立法會議員於今日下午，在立法會見記者回應報告提及的政策。張宇人被問到他曾指讓狗入食肆有助生意的想法「不正確」，想法有無改變，發牌條件是否適合，以及會否擔心傳統酒樓被寵物餐廳「搶客」。

他表示，現時條例沒出細節，形容和環境及生態局、食環署有共識，要確保「你情我願」和食肆的環境衞生與食物安全。

我唔相信有寵物排隊的食肆，生意爆到七彩，唔制嘅無生意，我唔信呢樣嘢。當然，寵物要帶去，佢（食客）有佢嘅做法。 張宇人

張宇人（何夏怡攝）

曾指狗入食肆幫助生意的想法「不正確」

今年施政報告進一步增加寵物友善措施，包括容許食肆申請特別牌照，讓狗隻合法進入餐廳，此舉解除了本港三十年來寵物狗入餐廳的禁令。

施政報告正式公布解禁前，就寵物狗入餐廳，政界已有多番討論。張宇人去年在立法會食物安全及環境衞生食物委員會，就指自己不養貓狗，只養馬，但不會帶馬去食肆吃飯。

我一世人唔養狗唔養貓，又唔鍾意我啲仔女養呢啲貓啊狗啊咁。我只係養馬㗎啫，但唔係擺喺我屋企，又唔會帶佢出去食飯。 張宇人

現時不少人養寵物，施政報告提出放寬《食物業規例》，容許食肆申請牌照，讓狗隻進入餐廳，解除長達30年的寵物狗入餐廳禁令。（夏家朗攝)

不過今年8月，張宇人撰寫專欄文章稱並非否定放寬狗入食肆限制，對搞活「寵物經濟」的可行性，「亦暫無數據估計到放寬上述限制後，將會為食肆生意帶來幾多增幅」。他指，「寵物經濟」的更大着眼點應該是以寵物為重心的針對性服務，例如寵物的吃喝玩樂選項，甚至寵物的生老病死安排。同期他接受媒體訪問時，亦指出讓狗入食肆有助生意的想法「不正確」。