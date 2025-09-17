施政報告2025｜露天茶座審批簡化　寵物狗入餐廳解禁　設申請牌照

行政長官李家超周三（17日）在立法會宣讀任內第四份《施政報告》，為支持本地食肆，政府將精簡食肆露天座位的申請程序，加快審批，及會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入。李家超相信，寵物餐廳可為業界帶來全新商機。



政府將推出容許狗隻進入的食肆牌照。（夏家朗攝）

食肆露天座位，長年被指申請難、等候時間長。李家超周三（17日）宣佈，為進一步加快審批食肆露天座位的申請，食物環境衞生署將會採用新方式，主動統籌各相關部門一同進行「會審」共同處理問題，並在有需要時就複雜的申請，請示相關的常任秘書長以至政務司副司長。

李家超又說，會同時精簡程序，包括設立露天座位的標準地租、容許部分申請無需增加廚房面積及洗手間設施，而對設置露天座位後剩餘闊度不少於三米行人通道的申請，一般視作符合有關道路的基本要求，以上無需逐一審議。

李家超宣佈狗隻入餐廳「解禁」，食肆可申請牌照。（李家超Facebook圖片）

現時全港有逾24萬住户飼養貓或狗作寵物，消費力龐大。（夏家朗攝）

推出容許狗隻進入食肆牌照

此外，現時全港有逾24萬住户飼養貓或狗作寵物，消費力龐大。李家超說，政府會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入。他相信，寵物餐廳可為業界帶來全新商機。李家超稱，政府支持商界推出不同寵物友善活動空間，創造新消費場景。

簡化食肆發牌制度後 轉手後更快開業

李家超在2023年施政報告中提出簡化食肆發牌制度，提及最新進展時，李家超稱，現時暫准牌照已容許新經營者邊開業邊完成正式牌照申請。他說，「先發牌、後審查」進一步加快了審批程序，由於簡化了行政步驟，食肆轉手後的新經營者已可更快開業。