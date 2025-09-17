施政報告｜李家超首談炒「雙雄」局長原因：我對佢唔滿意、我換咗

林世雄及楊潤雄兩名局長去年12月被免職，運輸及物流局局長換成陳美寶，文化體育及旅遊局局長換成羅淑佩。特首李家超當時無正面回應「雙雄」局長「死因」，只是讚揚新局長有領導才能、好的解說能力及主動性，亦指出她們表現擔當、幹勁、熱誠，支持擁抱他的施政理念，相信會做到更多工作。



事隔九個月，李家超今天（17日）發表新一份《施政報告》時，談及「部門首長責任制」，首度主動披露當時炒局長的原因，「過去有問責官員，因為我對佢唔滿意，或者有更好嘅，我換咗啲政治問責官員。」



兩名局長楊潤雄、林世雄去年被免職。（香港01圖片）

李家超首談炒「雙雄」局長原因：我對佢唔滿意、我換咗

李家超今日（17日）發表任內第四份《施政報告》，披露「部門首長責任制」細節，最嚴重後果可以扣薪、革職等，李家超下午舉行《施政報告》記者會時提及上任後不斷加強治理，建立以結果為目標的政府，有全動員機制。

設立部門首長責任制方面，他指要提升政府效率，要令公務員強化管理，要管部門首長、首長管轄下會有效，就如「將軍管好士兵」。他指部門首長責任制是管執行部門，講好政治問責與行政問責關係，制定政策是局長，常秘協助局長制定。

過去有問責官員，因為我對佢唔滿意，或者有更好嘅，我換咗啲政治問責官員。 行政長官李家超

他強調，公務員現有制度都有行政問責，部門首長一向有責任要負，過去都有首長因為部分原因被處理，今次是系統化。經新機制調查後，由行政及紀律處分，可以革職。他又稱，評核機制可以令人更明白，如何幫助或懲處公務員。

左起：運輸及物流局局長陳美寶、特首李家超、文化體育及旅遊局長羅淑佩。（廖雁雄攝）

李家超去年六字評價新局長表現：領導、解說、主動

李家超去年12月表示，局長換人是經過一段時間觀察，以及判斷未來時間希望做的工作而作出的決定。他指出香港過去因為疫情及黑暴損失很多時間，未來希望做大量工作為市民服務，創造最大的經濟價值社會效益。

他提及，新任局長可以發揮領導才能，有好的解說能力及主動性，符合施政理念，希望團隊主動作為以結果為目標，基於這個理念提名及建議中央任命兩位新局長。此外，他讚賞羅淑佩及陳美寶工作上表現擔當、幹勁、熱誠，支持擁抱他的施政理念，相信會做到更多工作。

李家超：局長不是要「全知」 最重要做好領導角色

李家超當時多次提及局長要有幹勁及領導才能，亦表示要根據觀察判斷未來日子不同工作，要有什麼局長、團隊會令他為社會可創造更大效益及有效施政，並欣賞陳美寶及羅淑佩，相信會令施政有成效。

被問到羅淑佩曾擔任副旅遊事務專員，但文化和體育未有着墨，李家超解釋無人是「全知」的，最重要不是要甚麼都認識，當然要努力學習，但局長最重要是做好領導角色，發揮領導才能；應早介入問題、化解不同挑戰、凝聚力量、多聽意見。他表示要建立好團隊，團隊才可真正將政策落實在社區執行，從而令市民受惠，所以局長的解說政策工作都很重要。

意指「雙雄」局長無領導才能？李家超當時回應：只有更好

「雙雄」被撤換之前約5個月，李家超曾形容可司局長團隊符合要求。有記者問及，時隔5個多月卻作出換人決定，什麼原因導致轉變？據李家超當時所指，羅淑佩及陳美寶有領導才能、好的解說能力、主動性，更是表現擔當、幹勁、熱誠。

反而言之，是否楊潤雄、林世雄沒有相關特質？李家超僅回應指，新任的兩位局長符合「沒有最好、只有更好」的要求，相信可以助力政府「追時間、追成績」，重申兩位有領導才能、解說能力、主動性。