部門首長問責｜葉劉支持引入：公務員做得好　政策才能落實

行政長官李家超今日（17日）發表任內第四份《施政報告》，包括「部門首長責任制」的細節，即當部門出現問題，分兩級制調查，輕則由部門首長查找不足並改善，若情形嚴重，例如涉部門首長，會由獨立小組負責調查，後果包括扣薪、革職等。政府消息人士指不評論政府冒牌水事件，但責任制無追溯力。



行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀被問到責任制應否有追溯力，例如應否透過責任制調查早前政府冒牌水事件時，表示不想評論個案，但應該令部門首長要加強責任感，經常檢討程序、員工表現是否達標，強調只有公務員團隊做得好，政府政策才能落實，強調支持政府引入該制度。



9月17日下午，新民黨在立法會見記者，回應新一份《施政報告》。（何夏怡攝）

葉劉：部門首長要常檢討 黎棟國：冀披露細節和時間表

新民黨今日下午在立法會見記者，回應新一份《施政報告》。被問到「部門首長責任制」應否有追溯力，例如應否透過責任制調查早前政府冒牌水事件，以及該制度是否能釐清常秘同政策局局長之間的權責。

葉劉淑儀表示，不想評論個案，不過舉例若有樹倒塌，雖然不能說局長很難知道為何會發生，但一個局長下轄很多部門，樹木辦應有責任研究如何改善管理。她進一步指出，應該令部門首長要加強責任感，經常檢討程序、員工表現是否達標，有否改善空間，只有整個公務員團隊做得好，政府政策才能落實。最後，葉劉強調「部門首長制」很重要，支持政府引進措施。

黎棟國稱，報告未能完全看到政策如何推行，期望公務員事務局局長進一步披露細節和時間表。（何夏怡攝）

新民黨副主席、立法會議員黎棟國表示，施政報告將「部門首長責任制」放在靠前位置，體現特首考慮長期以來社會各界人士對公務員審核制度的意見，形容是「很好的改革」，計劃環環相扣。他舉例，責任制提出一、二級調查，其中第二級調查，是交由政府以外的獨立團體「公務員敍用委員會」負責，料能提高調查結果的公信力。他續指，報告未能完全看到政策如何推行，期望公務員事務局局長進一步披露細節和時間表。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

葉劉指北都多鬆綁政策 可促本港長遠發展

葉劉淑儀形容，新一份《施政報告》有突破性政策措施，尤其是為加快發展北部都會區，設立由特首擔任主席的「北都發展委員會」，當中有很多拆墻鬆綁的措施，料可增加香港競爭力，促進長遠發展。

她又感謝特首接納新民黨多項建議，包括透過撥款一億元支援大學研究，支持發展太空經濟。至於發展機遇，葉劉稱，自從國家開放民營企業參加航天領域來，國內產生很多優秀航天企業，現時低軌衛星發展快。她續指，發展太空經濟亦可以創造高質素職位。