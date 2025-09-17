施政報告2025｜設「部門首長責任制」　失職公務員可被扣糧、革職

行政長官李家超今日（17日）發表新一份《施政報告》，公布「部門首長責任制」細節。當部門出現問題，會按照公務員犯事的大小輕重程度，分兩級制調查，釐清責任誰屬。輕則由部門首長負責，查找不足並改善，按照公務員管理制度對過失人員作出行政或紀律處理。



如部門出現嚴重問題，或有跡象顯示可能涉及部門首長，將設獨立調查小組負責，由現有的「公務員敍用委員會」擴大職能處理，可邀外部專家參與。後果包括警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》。

設「部門首長責任制」 李家超：公務員多 難免出問題

全港公務員共17.3萬人，李家超認為為數不少，難免會有個別部門出現問題。因此必須及時查找原因並糾正，防止個別問題影響社會對政府的整體信任，且避免對廣大盡忠職守的公務員造成不公。

為加強高級公務員管理責任，銜接司局長政治問責與執行政策的公務員行政問責，釐清雙方角色，李家超在《施政報告》提出設立「部門首長責任制」，解釋雖然部門首長一向對部門表現負上責任，但政府至今未將有關責任整體制度化，形容建立清晰的「部門首長責任制」具關鍵意義。

（梁鵬威攝）

兩級制常設獨立調查小組 調查各級公務員包括首長

調查機制分兩級制，按嚴重程度劃分。

第一級：一般性質問題的調查工作，由部門首長負責，查找不足並改善，按照公務員管理制度對過失人員作出行政或紀律處理。若涉及嚴重系統性問題或可能牽涉部門首長時，則啟動第二級獨立調查機制。

（梁鵬威攝）

第二級：部門出現嚴重問題，或涉及廣泛或重複性的系統問題，或有跡象顯示問題可能涉及部門首長的角色時，調查由專為責任制設立的調查小組負責，查找不足與釐清責任。

該小組是常設隊伍，隨時候召，並獨立於政府系統，確保調查公正獨立。小組可調查任何級別公務員，確保調查全面。由於小組了解政府一般運作，確保調查能有效率地盡快完成。

（梁鵬威攝）

獨立調查小組可邀外部專家參與

獨立調查小組透過擴大現有「公務員敍用委員會」職能處理調查工作，目前委員會由一位主席及兩至八名委員組成，未來可邀請外部專家或跨部門人員參與，確保調查獨立性與效率。

政府將根據《公務員敍用委員會條例》以附屬法例形式訂立規例。當出現嚴重問題時，需由局長向司長匯報，並獲同意後啟動調查，司長亦可主動指示啟動程序。

（梁鵬威攝）

公務員評核機制更嚴謹 區分人員績效等級

《施政報告》又建議公務員評核機制要更嚴謹，有效區分人員績效等級。各司局長除按現行機制評核高級公務員外，亦須督導轄下部門做好人員管理、調配晉升及紀律跟進工作，以持續提升部門效能，公正處理表現不當人員。