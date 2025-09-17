施政報告2025｜｢部門首長責任制｣追責冒牌水？政府消息：無追溯力

新一份《施政報告》今天（17日）披露「部門首長責任制」細節。當部門出現問題，分兩級制調查。輕則由部門首長查找不足並改善，對過失人員作出行政或紀律處理。重則設獨立調查小組負責，即案情可能涉及部門首長，後果包括扣薪、革職等。



被問到「部門首長責任制」有否設追溯期，冒牌水事件中物流署署長陳嘉信會否被追責。政府消息人士指不評論個案，不過無追溯力。坊間關注啟動調查會否公開，消息人士指若是政府內部調查「不會特別講」，視乎事件性質決定調查結果會否公開，否認「自己人查自己人」。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

兩級制常設獨立調查小組 調查各級公務員包括首長

「部門首長責任制」分兩級，按嚴重程度劃分。

第一級：一般性質問題的調查工作，由部門首長負責，查找不足並改善，按照公務員管理制度對過失人員作出行政或紀律處理。若涉及嚴重系統性問題或可能牽涉部門首長時，則啟動第二級獨立調查機制。

第二級：部門出現嚴重問題，或涉及廣泛或重複性的系統問題，或有跡象顯示問題可能涉及部門首長的角色時，調查由專為責任制設立的調查小組負責，查找不足與釐清責任。

該小組是常設隊伍，隨時候召，並獨立於政府系統，確保調查公正獨立。小組可調查任何級別公務員，確保調查全面。由於小組了解政府一般運作，確保調查能有效率地盡快完成。

獨立調查小組可邀外部專家參與

獨立調查小組透過擴大現有「公務員敍用委員會」職能處理調查工作，目前委員會由一位主席及兩至八名委員組成，未來可邀請外部專家或跨部門人員參與，確保調查獨立性與效率。

政府將根據《公務員敍用委員會條例》以附屬法例形式訂立規例。當出現嚴重問題時，需由局長向司長匯報，並獲同意後啟動調查，司長亦可主動指示啟動程序。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

機制生效時間未知 修例時間「會盡快」

政府消息人士表示《公務員守則》中本身已列明會有行政問責，希望公務員對手中權力和工作負責，因此「部門首長責任制」是將上述問責清晰化，強調機制公布後各級部門會加強調查意識。機制生效時間未交代，政府消息人士指，第二級調查要透過修例才能實行，修例時間「會盡快」。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

「嚴重問題」如何定義？

第二級調查適用於嚴重問題，惟「嚴重問題」如何定義呢？政府消息人士未有正面回應，只是說要根據具體事件性質判斷，不能一概而論。政府消息人士稱，現時有多方面監察，包括市民、媒體等，政府會主動留意並發現問題。如果是嚴重廣泛的問題，可由局長報請司長，或者司長覺得有需要，都可主動提出第二級調查。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

否認「自己人查自己人」 獨立調查小組細節待敲定

政府消息人士指設立獨立調查小組的「公務員敍用委員會」是獨立機構，會獨立地調查個案和涉事人士，不會出現「自己人查自己人」。至於邀請哪些專家介入、邀請人數等，細節仍需敲定，假設或會就事件涉及領域，邀請相應的專業技術代表。由於現時委員會的職能未包括調查，將來會通過修例賦予委員會調查的權力。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

設追溯期？冒牌水事件追責？

被問到「部門首長責任制」有否設追溯期，例如物流署買冒牌水事件中，署長陳嘉信會否被追責。政府消息人士指不評論個案，但明言無追溯力，又提到政府一向對類似事件有調查和處理。而責任制沒有設KPIs（關鍵續效指標），因為未知有哪些個案，每個個案的複雜性亦不同。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

內部調查「不會特別講」 公務員可就結果上訴

坊間關注啟動調查會否公開，政府消息人士指若是政府內部調查「不會特別講」。至於調查結果會否公開，政府消息人士稱視乎事件性質，若牽涉政府工作流程等私隱就不會公開，但會檢視有何方法處理。

被問到經機制處理的涉事公務員可否上訴，政府消息人士稱可以就調查結果上訴，強調內部一直都有上訴機制。如果是涉及紀律的犯錯，就會根據公務員紀律機制處理。