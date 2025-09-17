施政報告｜稱要助媒體開拓港外商機　李家超：香港媒體很專業優秀

【施政報告2025/】《施政報告》提及，會協助本地傳媒發展香港以外的網絡，李家超指香港媒體很優秀，很值得發揚光大。他強調，傳媒在營運方面應對不同的壓力，希望能幫媒體開拓商業市場，又指對本地傳媒的專業有信心，也不會干擾媒體運作。



《施政報告》提及會協助本地傳媒發展香港以外的網絡，李家超指香港媒體很優秀，很值得發揚光大。（鄭子峰攝）

《施政報告》提及，會協助本地傳媒發展香港以外的網絡，李家超指得香港媒體優秀，很值得發揚光大。（鄭子峰攝）

+ 7

新一份施政報告提出，要協助本地傳媒發展香港以外的網絡，說好「香港故事」。政府會成立「內地企業出海專班」，主動招攬內地企業利用香港平台「出海」，整合包括投資推廣署、貿發局和香港駐內地的香港外地辦事處，組成一站式平台。

+ 8

李家超：為傳媒提供一個可向海外「說故事」平台

李家超星期三(17日)在施政報告記者會上表示﹐本地媒體很專業優秀，希望幫助媒體擴大市場。他補充本地媒體有自己在內地及海外的網絡，希望今年將強化網絡，「說好香港故事」，他又表示，希望媒體知道政府會幫助不同的界別，希望與專業記者建立關係以及與機構溝通。

▼9月17日 特首李家超第四份施政報告重點▼



+ 39

被問及媒體若受政府幫助拓展香港以外網絡，會否擔心因而淪為政府喉舌？李家超稱對本地傳媒的專業有信心，又稱提供機會並非干預媒體的運作、也不會干擾媒體，只會為本地傳媒提供一個可向海外「說故事」的平台。

李家超又表示，相信以本地傳媒的能力足以令海外媒體留下深刻印象，又指措施是首次推出，他會盡力做到最好。