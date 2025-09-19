油尖旺關愛隊「運動體驗日」　總指揮余健強：增強市民認識全運會

為迎接第十五屆全國運動會，油尖旺區關愛隊昨天（18日）起一連兩日在奧海城舉辦全運項目體驗日，設置運動體驗攤位等，讓市民參與。油尖旺民政事務專員、當區關愛隊總指揮余健強表示，今屆全運會首次在粵港澳聯合舉辦，形容是一大盛事，透過今次迎全運系列活動，料能增強區內市民對全運會的認識，亦為區內增添體育運動的活力。



「賀國慶 迎全運 運動體驗日」由油尖旺區關愛隊主辦，協辦的包括油尖旺民政事務處、油尖旺關愛發展基金有限公司、油尖旺區各界慶典委員會、九龍社團聯會油尖旺地區委員會、油尖旺社團聯會、油尖旺家長學院。

活動包括迎全運學校講座、運動體驗日，激發學生對體育的熱情；設置運動項目體驗攤位等，讓市民親身體驗；邀請運動員分享賽場經歷與挑戰，增強學生和市民對國家體育賽事的認知和參與。主辦單位希望推廣全運會資訊，營造全民運動的氛圍，鼓勵更多市民積極參與運動、培養健康的生活習慣，提升社會各界重視體育運動。