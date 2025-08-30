油尖旺團體舉行「環保交換日」　市民憑券換社區捐贈玩具或書本

油尖旺區團體今日（30日）起一連兩日在奧海城舉行「環保交換日」，市民憑環保交換券，可挑選回收箱中其他人捐出的玩具或書本。活動上，有人形機械人「小馬」現身，表演環保操，現場更有「機械人親子工作坊」，讓一家大細學習編程，希望將創新科技結合環保。



8月30日至31日，奧海城舉行「環保交換日」，市民憑環保交換券，可挑選回收箱中其他人捐出的玩具或書本。（大會提供）

今次「環保交換日」希望推廣資源循環利用的理念，令物件重獲新生。主辦方表示未來將繼續舉辦類似活動，推動環保理念深入社區，共建綠色家園。

活動由油尖旺區多支關愛隊、旺角街坊會陳慶社會服務中心及信和集團奧海城聯合主辦，並獲得油尖旺民政事務處及油尖旺社團聯會支持。

出席的包括油尖旺民政事務專員余健強，油尖旺社團聯會主席王子成，信和管業優勢聯席董事趙琨、民建聯立法會議員鄭泳舜、陳凱欣及梁文廣等。