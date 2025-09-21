垃圾徵費｜延期兩個月至9.29交代進展　謝展寰無透露會否重推

垃圾徵費去年宣布暫緩後，環境及生態局承諾監察和評估社會減廢、市民處理垃圾習慣有否改變，局長謝展寰原定今年七月底向立法會匯報，惟不見影，其後局方回覆《香港01》指稍後向委員會交代路向。謝展寰今日（21日）在《施政報告》政策局記者會上稱，將於9月29日的立法會環境事務委員會上討論垃圾徵費，但無透露收集公眾意見內容和會否重推政策。



1月17日，大廈天台堆滿了垃圾。政府續推動垃圾徵費措施，惹來不少質疑和批評。（夏家朗攝）

9月21日，環境及生態局局長謝展寰出席《施政報告》政策記者會。（夏家朗攝）

謝展寰無回應會否重推垃圾徵費 9.29交代進展

謝展寰被問到原定7月向立法會匯報垃圾徵費的進度，早前提及要收集更多民意以供研究，現時進度如何，是否仍未能推進。他表示，會在9月29日的立法會環境事務委員會討論施政報告的內容，當日會一併討論垃圾徵費。

當被追問施政報告提及都市固體廢物的棄置量持續下降，就現時環境來看，還有否條件重推垃圾徵費，謝展寰重申會在9月29日匯報垃圾徵費，亦會討論廢物管理政策，在此不再詳細講解。

原定7月底匯報 局方：議題重大稍後交代

垃圾徵費計劃重推無期，當局承諾會監察和評估社會整體在減少固體廢物，和市民改變處理垃圾習慣的成熟情況，並於今年中向立法會匯報工作進度。局長謝展寰早前在電台節目確認，7月28日是匯報的大日子。

不過，7月28日並沒有匯報，翻查委員會主席劉國勳6月30日在會上的說法，當時他表示7月28日將討論「推動減廢回收工作的進度」，一名職員立刻向他提供文件，劉隨即改口說「改咗」，宣布下次議程是討論「規劃新發展區的通用綠色框架」和「《香港氣候行動藍圖2050》的建築物節能措施」。

《香港01》7月29日向局方查詢為何推遲匯報，局方回應現時正就都市固體廢物收費（垃圾徵費） 計劃，與相關持份者，包括物業管理、餐飲和清潔業等界別代表和員工溝通。局方指立法會環境事務委員會於6月30日會議時，已設定7月28日的議題，並無臨時改變議題。局方續指，由於推行垃圾徵費屬重大議題，希望聽取更多意見，和深入評估社會民情，故稍後向立法會環境事務委員會交代未來路向。