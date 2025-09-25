律師會會見內地高級法官　湯文龍：普通法培訓推進涉外法治建設

近40名內地高級法官前日（23日）到訪香港律師會，與律師會會長湯文龍等律師會代表會面，交流法律實務。會上，一眾法官關注如何與普通法司法管轄區協作，提升內地涉外法治的軟實力。湯文龍指，香港多年來實行普通法，在「一國兩制」下，是全國唯一的普通法司法管轄區，擁有豐富的普通法經驗，以自身經驗協助內地推進涉外法治建設，協助內地企業「走出去」，同時把海外企業「引進來」。



9月23日，近40名內地高級法官到訪香港律師會。（律師會）

與會的律師會理事陳國豪及趙彤表示，香港法律專業深受國際認可，目前不少註冊外地律師及律師事務所已駐港發展。大中華法律事務委員會委員羅天恩稱，香港的法律環境國際化，香港律師擁有國際視野。

律師會盼促進廣泛專業協作 就本地立法提交意見書

會上，討論香港調解文化發展，以及人工智能於法律領域的應用。湯文龍強調，全球化日益加深，跨司法管轄區交流有助拓展法律執業者的目光，律師會將繼續促進廣泛專業協作，並秉持法律界最高專業水準，保障公眾權益，例如會就本地立法向政府提交意見書，及深入研究。

9月23日，近40名內地高級法官到訪香港律師會，與律師會會長湯文龍等律師會代表會面，交流法律實務。（律師會）

本月20日，律師會代表團到山東交流，與當地人民政府港澳事務辦公室主任張連三會面。張連三表示，香港的普通法優勢促進國際法律事務，期望與香港加強合作，共同推動涉外法治建設。湯文龍則指，律師會願意為當地企業提供普通法實務培訓及法律支援，協助山東發展國際市場。