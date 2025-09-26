行會通過啟德綠色運輸財務安排　將批三幅用地物業發展權

政府今日（26日）公布，行政長官會同行政會議已批准啟德智慧綠色集體運輸系統的財務安排，並以私人協約方式及象徵式地價，向透過公開招標甄選的專營公司批出啟德三塊用地的物業發展權為啟德項目提供財務資助。政府預計於明年內批出啟德項目合約，2031年通車。



此外，政府表示計劃透過類似啟德項目的方式，推展東九龍和洪水橋／厦村及元朗南新發展區的智慧綠色集體運輸系統項目，目標於2026年就這兩個項目各自的專營權招標。



擬批出物業發展權的用地。（政府新聞處）

建議授予項目專營公司系統沿線用地的物業發展權

政府發言人表示，為加快智慧綠色集體運輸系統項目推展，會採取數項創新措施。第一是會透過公開招標方式，甄選專營公司負責融資、設計、建造、營運和維修新系統，新系統項目預期營運成本較重型鐵路低而能達至收支平衡或有盈利，但其預期營運利潤一般不足以涵蓋前期建設等的大量資本投入。

就此政府建議以「公共運輸導向發展」模式提供財務資助。透過授予項目專營公司系統沿線用地的物業發展權作全盤規劃及發展，可以釋放相關用地的發展潛力，使物業發展與運輸項目能產生協同效應，提升商機。

須向政府支付一筆固定金額 以換取專營權

行政長官會同行政會議批准，以私人協約方式及象徵式地價向透過公開招標甄選的專營公司批出啟德第4B區5號、第4C區4號及第4C區5號用地的物業發展權為啟德項目提供財務資助。短期內就啟德項目公開招標，投標者須在其標書的財務建議書中，建議一筆向政府支付的固定金額，以換取系統專營權及該些用地的物業發展權。

啟德智慧綠色集體運輸系統擬議走線。（政府新聞處）

立法設新框架 為監管集體運輸系統提供法定基礎

第二，政府表示會立法引入一套技術中立、通用且標準化的全新規管框架，為授予和監管各個新集體運輸系統的專營權提供法定基礎，預期能縮短引進新系統的籌備時間，目標是於2026年內向立法會提交法案。

第三，政府指會應用簡化的建築物管制程序和設立一站式專責跨部門平台，讓項目的專營公司與相關部門在項目推展初期起已共同商議設計、建造和營運事宜，減省專營公司向不同部門尋求意見和批准所需要的時間，加快整個審批流程。