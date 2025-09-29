北部都會區｜李家超：當務之急加快推動北都　須全力以赴搶佔先機

行政長官李家超今日（29日）主持「北部都會區發展委員會」首場工作會議，討論和指導三個有關發展、規劃及大學城事宜的工作組未來工作方向和策略，加快北部都會區發展。他說指示三個工作組須盡快召開工作會議和開展工作，向委員會匯報具體工作計劃，為短期內可推展的項目制定方案，形容政府必須全力以赴，搶佔發展先機，推動香港經濟邁向高增值及高競爭力的新台階。



9月29日，行政長官李家超主持「北部都會區發展委員會」首場工作會議。（李家超FB）

李家超：當務之急加快推動北都 全力以赴搶佔先機

會上，李家超表示北都具備獨特的優勢，面積和未來人口約佔香港整體的三分之一，是香港經濟發展的新引擎，具有巨大發展潛力和經濟價值，將創造大量職位提升收入和提升香港整體競爭力。他說，加快推動北都高效建設，是香港未來發展的當務之急和戰略重點，政府必須全力以赴，搶佔發展先機，推動香港經濟邁向高增值及高競爭力的新台階。

加快北都發展訂立專項法例

李家超指，政府過去三年已對北都制定基礎規劃並加快建設，成立由他親自領導的「北部都會區發展委員會」，為了提升北都發展的決策層次，簡化行政流程，拆牆鬆綁，突破瓶頸，以新思維達致安全、省錢、省時間的建築目標，並為加快北都發展訂立專項法例。

新一份《施政報告》提出成立「北部都會區發展委員會」，下設三個工作組，加強督導及推動北部都會區全面提速發展，聚焦推進北部都會區專屬法例工作、協助產業進駐企業落戶、敲定北都大學城發展策略，以及加快審批和落實土地建設項目。

「北部都會區發展委員會」由行政長官擔任主席，三個工作組分別是：財政司司長主持的「發展及營運模式設計組」，專責按北都各指定發展區的性質和規模，設計發展及營運模式；政務司司長主持的「大學城籌劃及建設組」，以專班研究北都大學城發展模式；以及財政司副司長主持的「規劃及發展工作組」，負責由規劃到執行的全流程管理。