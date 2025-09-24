北都・拆局｜加快發展需破三大關鍵問題：土地、架構、發展模式

行政長官李家超對北部都會區發展表示「心急如焚」，《施政報告》提出設立由其親自領導的「北都發展委員會」、考慮為河套引入「邊建設、邊進駐」模式等突破性措施。然而，這份藍圖能否避免重蹈覆轍，仍面臨一系列關鍵問題：新設的「發展委員會」與過去三年僅開會兩次的「督導委員會」有何實質突破，是否需要設置新的執行架構，抑或把「北部都會區辦事處」進一步「升格」，以統籌全局？成立「園區公司」及考慮引入「邊建設、邊進駐」模式是否意味着北都發展模式的轉變？以及，政府當前收回的土地是否足以支撐報告中所有規劃項目？這些問題將直接決定北部都會區的發展能否真正擺脫「只聞樓梯響」的困局。



施政報告2500字討論北都 回應特首「心急如焚」

行政長官李家超對北都發展「心急如焚」，新一份《施政報告》落足了墨，以一整個章節討論「加快發展北部都會區」，其中下分六個小節，包括：

成立「北都發展委員會」，下設三個工作組分別以財政司司長和政務司司長任組長，統籌規劃發展；簡化行政措施，拆牆鬆綁，參考內地「1.5級開發」概念、引入快速審批制度、靈活批發土地、「按實補價」等；訂立「加快發展北都」專屬法例；加快發展河套，完成第一期用地選定地塊、第二期發展規模、產業分佈規劃、考慮「邊建設、邊進駐」模式等；加快新田科技城發展，年內公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》；加快交通基礎設施建設，同步推展北環線主嫌和支線、推動港深西部鐵路(洪水橋至前海)。

特首用近2500字篇幅來討論北都的發展，且落實許多業界、學界、政界人士在過去一年來極力推動的政策，不可謂不用功。不過，其中仍有許多問題亟待釐清，例如：成立「北都發展委員會」的突破在哪，與過去的「督導委員會」有何不同，如何避免後者三年只開兩次會的窘境？成立「園區公司」是否代表政府發展模式的轉變？政府收回的北都土地是否夠發展報告中提到的一系列項目？

洪雯認為《施政報告》回應了其倡導的「三重管制架構和特殊法例」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

「發展委員會」如何避免重蹈「督導委員會」覆轍？

選委界議員洪雯曾在立法會議員議案中提出設立「北部都會區核心區管理局」及《北部都會區核心區管理局條例》，被部分政界人士批評是要搞「特特區」，是「疊床架屋」。新一份《施政報告》公布之後，洪雯接受《香港01》訪問，稱北都部分實現其「一直倡導的三重管制架構和特殊法律」，認為北都規劃已經跳出了現有框架。

她指出，《施政報告》發布標誌北都已建立三重管制架構，第一重是「發展委員會」，起到政策制定和決策、跨部門統籌協調的作用；第二重是北都辦，作為委員會直屬的「大內總管」，負責管理和監督；第三重則是新提出的「園區公司」，負責執行和落地。

對於督導委員會成立三年只開過兩次會，洪雯認為是因北都沒有制定時間表和路線圖，委員會無法開展工作。新界北民建聯議員劉國勳認為不能說北都發展太過緩慢，「不是全部政府做晒」，需要更多私人市場參與發展。他補充，發展委員會三個小組現已有明確工作目標，需要在局長的帶領下儘快制定內容框架、目標及時間表。

對於《施政報告》取消北都督導委員會，劉國勳認為，現在北都發展已經進入另一階段，初步的規劃已經公布，現在需要落地和行動，要加大力度決策、拍板、執行，因此督導委員會的角色需要轉變。

洪雯和劉國勳都對此次《施政報告》中北都的內容表示滿意，洪雯希望後續工作中能實現「抓大放小」，在細微的監管上放鬆，「死死抓住時間表和路線圖」，避免重蹈督導委員會的問題。

劉國勳認為仍需升格北都辦，獨立於發展局或其他局。（夏家朗攝）

北都辦是否還需「升格」？

《施政報告》提及新設發展委員會，但並沒改變北都辦性質。劉國勳接受《香港01》訪問時表示，北都辦要推動發展委員的決策，始終要「升格」——「成為獨立於發展局或獨立於其他句的單位」，統一協調發展。另外， 北都辦作為發展局下的一個辦事處，仍以工程人員為主，他認為應從其他局中借調或兼任人手，豐富北都辦人員組成。洪雯則認為北都辦在司長的領導下作為中間架構落實決策，已經較為完善。

引入邊建設邊進駐 代表發展模式轉變嗎？

《施政報告》提出考慮河套片區以「邊建設、邊進駐」的模式進行發展，洪雯形容為「正路」，認為變革了過去北都片區發展的模式。元朗、粉嶺北即是片區發展模式，政府早前提前終止了招標工作，有政界人士認為因市場冷淡，停止招標「早有預料」。洪雯解釋，「以前的片區開發希望地產或資本承擔政府應該做的很多事，但現在沒人有興趣」，片區開發模式需要明晰發展的產業，而如今的「邊建設、邊進駐」模式可以精準到產業甚至企業，更符合市場預期。

洪雯就北都產業補充，北都的高新產業發展「一定要超出研發，研發只是燒錢，關鍵環節在香港才能有經濟價值」，例如，生物醫藥產業的疫苗生產製造、AI模型的出海產業鏈、人造衛星的營運、出口、製造等。另外，她認為北都大學城建設時間過於漫長，建議大學吸納市區空置工商物業，短期內發展「市區大學城」。

發展局局長在《行政長官2025年施政報告》有關推動北部都會區和產業發展措施記者會上的資料。（資料截圖）

政府手中土地足夠政府「大展鴻圖」嗎？

香港常被詬病土地不足，而北都整體範圍達3萬公頃，為香港總體面積三分之一。根據政府說法，北都整體可提供3,000多公頃可發展土地。古洞北╱粉嶺北（320公頃）、洪水橋╱厦村（441公頃）、元朗南（185公頃）及新田科技城（539公頃）四個重點發展區，涉及1,486公頃可發展土地。發展局局長寧漢豪早前在立法會明確，政府於上述四個新發展區已收回逾400公頃私人土地，預計至2025/26年度終，將收回北都大於520公頃土地。

洪雯曾在立法會提問政府收回土地的數目，當局回應指在新發展區中，政府已經收回超過一半的土地。政府的回應顯得「取巧」，只公布正發展區域的收地面積佔比，除四個發展區外，還有新界北市鎮（1,175公頃）、河套（87公頃）、牛潭尾（127公頃）等區域，對於整個北都發展來說，政府近兩年的目標不過是可發展總面積的六分之一。