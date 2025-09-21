施政報告｜發展北都擴大財赤？李家超：投資有回報　財政司要研究

新一份《施政報告》提出加快發展北部都會區方案，除了訂立專屬法例，亦提升北都發展的決策層級。親自擔任「北都發展委員會」主席的行政長官李家超被問到坊間憂慮發展北都會延長已連續出現5年的財赤，他在今日（21日）播出的電視錄影節目回應說，投資會有回報，舉例當初若無發展機管局和科學園，不會有今天的成果，「紅利都係落返到市民」，財政司司長要研究財赤問題，希望商界亦會「落水」。



北都都會區示意圖（資料圖片）

李家超以機管局例子談北都發展

李家超出席無綫電視節目《講清講楚》時表示，施政報告發布的第二日，自己隨即向海外總領事、商會等介紹在北都可行的投資模式，希望資金真正投入到北部都會區的建設中。他指，機管局就是一個成功案例，「一個法定機構，只需要基金注資俾佢自己運作」，指在北都要成立很多類似的法定機構，或由政府成立公司運作。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席施政報告答問會。（梁鵬威攝）

發展北都擴大財赤？ 李家超：投資有回報 紅利落返市民

過往成立機管局和科技園公司的投入至少200億元，資金投入巨大，李家超被問到此舉會否延長本港已經延續五年的財赤。他表示，投資會有回報，舉例如果當初沒有設立機管局，「唔會有咁好回報」。

希望除政府資金，仲有市場資金、土地、入股……財政司長係要研究呢啲嘢（財赤），要明白一樣，唔投資，唔會有科學園，令香港數碼競爭力去到（世界）第七。投資係有回報嘅，紅利都係落返到市民。 行政長官李家超

李家超希望除了政府注資外，資金還能透過市場、批地供借貸、入股等形式籌集。當再被追問財赤會否因此延長，他指「財政司司長係要研究」，並重申投資會有回報，當初正因投資科學園，香港現時的數碼競爭力排名全球第七。