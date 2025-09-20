紅旗汽車落戶北都？　孫東：望引入龍頭企業、瓜熟蒂落會公布

創新科技及工業局局長孫東今日（20日）出席《施政報告》相關措施記者會，講解所屬政策範疇。政府強調北都發展要以產業導向，早前有傳聞指中國第一汽車集團（一汽）的紅旗品牌計劃在北都設廠。被問及相關事宜進展如何時，孫東表示特區政府會一如既往在未來北都發展先進製造業，希望引入代表性的龍頭企業對創科發展起到示範作用，許多事情在全力以赴，待瓜熟蒂落之時一定有所公布。他形容，「好事多磨，再耐心等一等」。



創新科技及工業局局長孫東。（夏家朗攝）

紅旗進駐北都？ 孫東：望引入代表性的龍頭企業

在《施政報告》相關措施記者會上，有傳媒問及紅旗在北都設廠是否屬實，以及進展如何？孫東指2022年發佈的香港創新發展藍圖專門點了幾個發展領域，包括人工智能、生命健康，新能源，芯片及新能源汽車，過去這些年特區在落實創科發展藍圖的規劃，不過有些方面需要很多時間，直言「一個大的龍頭企業落戶沒有一年就談不下來的」，困難在於地價、議價、勞工、水電，以及全球發展定位等都要討論。

不過，他表示特區會一如既往，在未來北都發展先進製造業，希望引入代表性的龍頭企業對創科發展起到示範作用，許多事情全力以赴，瓜熟蒂落再公佈，稱好事多磨，呼籲再耐心等一等。

創新科技及工業局局長孫東教授（右一）今日（6月4日）在長春參觀中國第一汽車集團NBD總部研發總院。（政府新聞處）

孫東在6月到紅旗調研 稱期待香港為中國新能源車產業鏈作貢獻

孫東在6月亦有到訪吉林省長春市的中國第一汽車集團（一汽）了解當地先進製造產業的發展。孫東表示，期待香港可為國家新能源汽車產業鏈的創新發展作出新貢獻。

紅旗品牌是一汽總部直接管理運營的高端乘用車品牌。國家主席習近平2022年訪港期間，亦不再使用港府提供的寶馬七系防彈車，而是採用「紅旗」N701座駕。據指「紅旗」N701即年均生產組裝5輛，有專門的車廠、工人、生產線，一直多用作國家領導人或接待外賓使用。有本地的士業界亦引入紅旗生產的可換電電動的士E-QM5。