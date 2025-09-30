香港律師會與律師管理局會面　探討兩地律師監管制度

英國倫敦西敏寺明天（1日）舉行「英格蘭及威爾斯2025年法律年度開啟典禮」，邀請全球多個司法管轄區的法律專業團體出席。日前，香港律師會代表團抵達倫敦，會長湯文龍將參與典禮。訪英期間，代表團也會與當地不同的法律組織會面。



湯文龍昨日（29日）與律師會理事侯百燊到訪律師管理局。該局職務與香港律師會相近，負責監管英格蘭及威爾斯超過200,000名律師，以及9,000多間律師事務所。香港律師會則是本港法定監管機構，獨立監管香港律師及律師事務所。



湯文龍昨日（29日）與律師會理事侯百燊到訪律師管理局。

代表團獲該局首席執行官Paul Philip及營運與資源執行董事Liz Rosser接待。雙方深入探討了多項重要監管議題，分享兩地律師的執業途徑及發展方向，又談到法律業界結構的演變，剖析有限責任合夥及律師法團執業模式。律師管理局指，科技發展正持續提升法律實務的水平，已授權當地的Garfield.law，當地首間AI律師事務所。

香港律師會亦公布下月20日至22日在香港主辦「國際法律監管機構會議」，預計將匯聚19個司法管轄區、逾60位全球法律監管機構代表，共商法律監管理念及實務經驗。律師管理局的Liz Rosser亦將擔任講者，分享對網絡安全的專業見解。律師會強調，一直持續聯繫全球法律專業團體，致力堅守法律專業，維護公眾利益。