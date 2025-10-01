十一國慶｜李家超主持酒會致辭　預告修理保護各區中共抗戰遺址

國慶七十六周年，行政長官李家超今日（1日）早上8時率領政府高層官員出席在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式，中聯辦主任周霽等中央駐港機構代表也出席。升旗儀式結束後，特區政府舉行國慶酒會，由李家超主禮。《香港01》直播。



首任行政長官董建華未有出席，今次已是董建華連續第五年缺席特區政府的國慶活動。董建華辦公室透過公關表示，董先生正在家休養，沒有出席有關活動。



10月1日，特區政府舉行國慶76周年酒會。（廖雁雄攝）

國慶酒會李家超主禮

國慶酒會在會展三樓大會堂舉行，李家超主禮。李家超步入會場後，與前特首梁振英握手。出席亦有終審法院首席法官張舉能、立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀，以及一眾中央駐港機構代表，包括中聯辦主任周霽、外交部駐港特派員公署特派員崔建春、國安公署署長董經緯、解放軍駐香港部隊政治委員賴如鑫。

李家超：將修理保護各區中共抗戰遺址

李家超致辭指，很高興與大家聚首一堂慶祝中國成立76周年。回望過去四分之三個世紀，從抗戰勝利到建國初期奮鬥，改革開放到新時代高質量發展，站起來、富起來、到強起來的偉大飛躍。如今國家第二大經濟體，國力強大國際影響力舉足輕重。

李家超在酒會上致辭。（廖雁雄攝）

他重提上月率300多位人士到北京參加抗戰勝利閱兵典禮，見證國家莊嚴自信方式紀念勝利，感到振奮光榮自豪，彰顯國家捍衛主權、世界和平的強大能力。

李家超：全力辦好立法會選舉 確保誠實安全

李家超指香港特區有抗戰紀念活動，自己出席多個典禮及到抗戰及海防博物館參觀，他指施政報告都提出融入體驗路線及活動，加深市民對抗戰認識。他指，國家貢獻中國智慧，有大國擔當，特區會主動對接，做好三方面工作。

第一，統籌好安全發展，高水平安全護航高質量發展，會不斷完善國安執行機制，全力拼經濟謀發展搞建設，全力辦好立法會選舉，確保誠實安全。

國慶76周年，行政長官李家超主持會展國慶酒會。（直播截圖）

10月1日，特區政府舉行國慶76周年酒會。（廖雁雄攝）

經濟發展紅利會遍及整個社會

第二，李家超指發展經濟改善民生，經濟增長是改善民生的基石，民生改善帶動社會需求促進經濟發展，有聯動效應。他指紅利會遍及整個社會，大家享受成果，政府會大力疏通紅利轉化的瓶頸，讓市民享受成果。

第三，落實施政報告理念。他指，三年多以來積極推進社會及政府改革求進，香港金融中心地位上升，整體競爭力上升，人才競爭力上升12位，反映香港經濟前景光明，彰顯香港一國兩制。

國慶76周年，行政長官李家超主持會展國慶酒會祝酒儀式，與葉劉淑儀交談。（直播截圖）

10月1日，特區政府舉行國慶76周年酒會。（廖雁雄攝）

「潮平兩岸闊，風正一帆懸」

他引述唐代詩人王灣《次北固山下》的「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，指香港由治及興關鍵節點，相信團結一致改革創新，香港這個家庭會更美好，祝祖國繁榮昌盛。

「潮平兩岸闊，風正一帆懸」描繪氣勢恢弘的江景畫卷，大意是潮水上漲，與堤岸平齊，江面更顯寬闊；正是船帆高挂、乘風向前的好時機。

國慶76周年，特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式，行政長官率領一眾政府高層、立法會議員，與中央駐港機構負責人一起出席。（廖雁雄攝）

李家超與三名前特首觀禮

升旗儀式在早上8時舉行，一眾嘉賓於7時30分後陸續進場，去年四位前行政長官當中，身兼全國政協副主席的梁振英及曾蔭權、林鄭月娥均有出席升旗禮，與李家超一樣站首排。三名司長陳國基、陳茂波與林定國亦站在首排。

國慶76周年，特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式。（廖雁雄攝）

同樣站於首排的中央駐港機構代表，包括中聯辦主任周霽，國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春、解放軍駐港部隊司令員彭京堂等。

另外，終審法院首席法官張舉能、立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀，以及多名立法會議員亦有出席。

中聯辦早上7時亦舉行升旗儀式，周霽率領一眾副主任及幹部員工代表在辦公樓前莊嚴肅立，向國旗行注目禮致敬並奏唱國歌。