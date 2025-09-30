10月1日國慶優惠一覽｜戲院半價　港鐵送票　免費搭電車睇博物館

十一國慶將至，政府和社會各界推出優惠及活動，包括10月1日可半價睇戲，免費乘搭電車、天星小輪、新渡輪，免費泊車，76折購買本地魚菜等。36個國慶優惠資訊，一文看清。



十月一日國慶優惠．交通篇



1/ 港鐵10月1日上午9時至下午6時經「MTR Mobile」手機應用程式舉行抽獎，送出合共7.6萬份電子單程票，中獎者須於指定期限內換領以免費乘搭一程本地車程（6萬份）、羅湖或落馬洲站過境車程（1萬份）或機場快線車程（6千份）

2/ 小童使用八達通拍卡，可免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴（A、B及H線除外）、新大嶼山巴士（路線1S、2S、11S、13S、21S及23S除外）

3/ 免費乘搭電車

4/ 免費乘搭天星小輪

5/ 免費乘搭新渡輪

6/ 10月1日生日的乘客可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」富裕小輪航線。

7/ 富裕小輪將派出2,000張免費乘船券，予市民乘搭「中環-紅磡」（1,000張）、「北角-觀塘-啟德」航線（1,000張）

《10.1 半價睇好戲》由香港戲院商會主辦，文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處及電影發展基金資助。（香港戲院商會網頁）

十月一日國慶優惠．娛樂篇



8/ 戲院戲票半價

9/ 康文署轄下的博物館及藝術空間免費入場（香港太空館天象廳節目除外；孫中山紀念館現正進行優化工程而暫停開放。

10/ 公眾游泳池免費入場，毋須預約，市民於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止

11/ 免費使用康文署室內及戶外康樂設施（市民早前已透過「SmartPLAY康體通」提交抽籤申請，亦已公布分配結果）

12/ 濕地公園免費入場

13/ 香港賽馬會10月1日在沙田馬場舉行國慶賽馬日，市民可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席，購買指定餐飲食品及禮品享七六折優惠

昂坪360纜車於十一國慶提供兒童車票優惠。(資料圖片)

14/ 昂坪360小童（3-11歲）標準車廂來回門票76折

15/ 10月1至5日，成人及小童標準門票八五折優惠；另外，10月1日小食亭惠顧熊貓主題食品或飲品，同樣享八五折

16/ 持有山頂纜車門票的訪客，每人可在山頂纜車中環總站換領第六代山頂纜車特別版磁石一個，名額1,000個，先到先得

17/ 於山頂纜車中環總站的香港杜莎夫人蠟像館專櫃購買入場門票或套票，可獲贈紀念品一份，數量有限，送完即止

18/ 大館於國慶當日推出3項優惠，包括「光影邊緣 — 香港電影的臥底世界」展覽10月1日門票的持有人可免費獲贈限量周邊商品一份；參加大館導賞團可免費獲得大館獨家筆記本一本；以及大館FAN可享Stecco Natura Gelaterie意式雪糕及雪條買一送一優惠

19/ 香港科學園內不同食肆將有指定菜式或餐飲優惠，顧客可於「HKSTP」手機應用程式領取電子餐飲優惠券

20/ 「活化歷史建築伙伴計劃」下的14個項目提供不同優惠，包括加開免費導賞團，以及推出餐飲、消費及住宿優惠等 活化歷史建築伙伴計劃詳情

10月1日是國慶日，9月26日在尖沙咀栢麗大道，紅噹噹的國旗和香港區旗旗海在風中飄揚。（廖雁雄攝）

十月一日國慶優惠．商場購物篇



21/ APITA、UNY、千色 Citistore、C 生活：CU APP 會員單一消費滿 300 元即可獲得兩倍積分

22/ 數碼港：9月28日至10月6日，顧客於數碼港商場以指定電子貨幣，包括信用卡、易辦事、八達通、銀聯、Apple Pay、Android Pay、支付寶香港、Tap & Go、WeChat Pay HK及任何其他商戶接受的電子付款方式，消費滿$500或以上，可換取$50的餐飲禮券及沉浸式藝術展覽通行證各一張。優惠先到先得，換完即止

23/ D2 Place：9月22日至10月7日，顧客於商場內使用信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡、Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay、微信支付或支付寶，於任何商戶消費滿$350（最多可接受兩間不同商戶的收據），可獲贈插畫師GILIGULU獨家設計燈籠一個、CGV電影禮券一張、餐飲套餐一份，以及NTI快速汽車護理券一張。優惠先到先得，送完即止

24/ 長江實業、置富產業、和記地產及華懋集團等香港地產建設商會會員旗下商場，將推出多項折扣以及禮品優惠 香港地產建設商會會員旗下商場優惠名單

25/ 9月29日至10月31日，「MTR Mobile」手機應用程式將送出30,000份港鐵商場電子優惠券。此外，指定港鐵商場將在10月舉辧「消費雙重賞」，送出12,000份港鐵商場電子優惠券

26/ 9月26日至10月23日，崇光百貨將推出3項主要優惠，包括「銀聯．崇光百貨消費優惠」、「中銀崇光Visa卡購物簽賬多重賞」以及「SOGO Rewards會員日」，當中除了有高達$1,800扣減優惠外，還有限定貨品買一送一

一田顧客憑已登記之合資格美國運通卡於指定的一田門市單一簽賬淨額滿 500 元或以上，可享 35 元簽賬回贈。(資料圖片)

27/ 即日起至10月7日，一田顧客憑已登記之合資格美國運通卡於指定的一田門市單一簽賬淨額滿 500 元或以上，可享 35 元簽賬回贈。推廣期內每張已登記卡最多可享兩次簽賬回贈，即最高合共 70 元簽賬回贈

28/ 9月30日至10月29日，顧客於全線裕華國貨百貨店及裕華保健坊購物淨價滿 300 元，憑即日發票即獲贈現金購物券。此外，各部門精選大量熱賣產品低至5折。優惠詳情請參閱店內海報。

29/ 9月18日至10月26日，朗豪坊美妝時尚買滿$1,000即送高達$300電子優惠券

30/ 即日起至12月31日，新地YOHO MALL推出「Celebrate YOHO 十分精彩感謝祭」 送出電動車及家電等禮品

31/ 10月1至7日，在荃灣愉景新城的「本地魚菜直送」實體店、「本地魚菜直送」網店或手機應用程式購買指定產品可享76折優惠。

32/ 油塘「大本型」的「型人會」會員10月1日可享優惠： 憑「大本型」商戶發出消費滿101元或以上的有效機印發票，可獲贈帆布袋乙個及賺取雙倍會員積分；會員當日穿紅色衣服或佩戴紅色飾物，即可額外獲贈限定版文件夾乙個；憑一組消費滿101元或以上的有效機印發票可享有免費泊車一小時優惠；憑兩組消費分別滿101元或以上的有效機印發票可享有免費泊車兩小時優惠；憑三組消費分別滿101元或以上的有效機印發票可享有免費泊車三小時優惠。免費泊車優惠最多為3小時

33/ Megabox凡10月份生日的顧客出示有效身份證明文件，毋需消費，10月1日即享5小時免費泊車

食環署天幕街市將推出十一國慶優惠。(發展局局長網誌圖片)

十月一日國慶優惠．街市篇



34/ 9月底至10月中，食環署天幕街市、香港仔街市、荔灣街市和食環署東日街市將推出不同優惠。例如國慶當日，於荔枝街市消費滿$80，可獲贈禮品一份；食環署豁下的天幕街市於9月28日至10月11日，每日每檔設特價商品，及派發禮品等等

十月一日國慶優惠．環保篇



35/ 10月1日至7日，魚類統營處與蔬菜統營處的「本地魚菜直送」實體店、網店或手機應用程式，推出指定產品七六折優惠。

36/ 當日在「綠在區區」社區回收網絡回收，可獲雙倍「綠綠賞」積分（不適用於廚餘回收）