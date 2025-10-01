十一國慶・直播｜李家超率高官出席升旗禮　董建華續缺席

國慶七十六周年，行政長官李家超今日（1日）早上八時率領政府高層官員出席在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式，中聯辦主任周霽等中央駐港機構代表也出席。隨後的國慶酒會於八時二十分舉行。首任行政長官董建華未有出席，今次已是董建華連續第五年缺席特區政府的國慶活動。董建華辦公室透過公關表示，董先生正在家休養，沒有出席有關活動。《香港01》直播。



國慶76周年，特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式。（直播截圖）

行政長官李家超伉儷、三位前特首梁振英、曾蔭權與林鄭月娥，以及中央各駐港機構負責人站在首排。（直播截圖）

行政長官李家超伉儷、前特首梁振英與終審法院首席法官張舉能出席國慶76周年升旗禮。（直播截圖）

飛行服務隊直升機懸掛國旗飛越維多利亞港上空。（直播截圖）

嘉賓早上七時半陸續進場，去年四位前行政長官當中，身兼全國政協副主席的梁振英及曾蔭權、林鄭月娥均有出席升旗禮，與李家超一樣站首排。三名司長陳國基、陳茂波與林定國亦站在首排。

同樣站於首排的中央駐港機構代表，包括中聯辦主任周霽，國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春、解放軍駐港部隊司令員彭京堂等。

另外，終審法院首席法官張舉能、立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀，以及多名立法會議員亦有出席。

中聯辦今日早上7時亦舉行升旗儀式，周霽率領一眾副主任及幹部員工代表在辦公樓前莊嚴肅立，向國旗行注目禮致敬並奏唱國歌。