北都大學城籌劃及建設組首次開會　探討洪水橋用地初步規劃方向

特首李家超在2025年《施政報告》宣布成立由他領導的「北部都會區發展委員會」，並下設三個工作組，包括由政務司司長陳國基任組長的「大學城籌劃及建設組」。



繼李家超昨日主持「北部都會區發展委員會」首個工作會議後，陳國基今日（30日）亦召開籌建組首次會議，會議聚焦討論北都大學城的整體發展策略及具體推進計劃，探討了北都大學城洪水橋用地的初步規劃方向。



「大學城籌劃及建設組」由政務司司長陳國基任組長。（政府新聞處圖片）

北都大學城籌劃及建設組首次開會。（政府新聞處圖片）

探討北都大學城洪水橋用地的初步規劃方向

會議聚焦討論北都大學城的整體發展策略及具體推進計劃。籌建組成員在會上探討北都大學城洪水橋用地的初步規劃方向，致力融合鄰近高端專業服務和職業專才培訓聯動發展。籌建組稍後會成立調研專班，實地考察不同地方大學城的成功模式，並廣納本地、內地和國際知名大學專家學者的意見。

政府已在北部都會區的洪水橋／厦村新發展區、牛潭尾新發展區及新界北新市鎮合共預留約90公頃用地以發展北都大學城。三批大學城土地處於不同的規劃和發展階段，最早將分別於2026年（洪水橋）、2028年（牛潭尾）及2030年（新界北新市鎮）供使用。

陳國基：籌建組會以創新思維提建議

陳國基在會上強調，北都大學城的發展將突破傳統模式，實現教育與產業協同發展、深度融合，對香港未來發展具有極大戰略意義。他指出，大學城不只為專上教育界提供擴容提質的發展空間，更將成為推動香港優勢學術領域與產業深度融合發展的重要引擎，同時實現以教育促進產業發展。

陳國基表示，籌建組會以創新思維，為《北都大學城概念發展綱要》、大學城的發展模式及具體建設提出建議。籌建組亦會積極研究促進內地和國際領先的大學或研究中心進駐的策略，吸引世界頂尖學者和優秀學生來港發展，助力香港建設成為國際教育樞紐。

籌建組稍後將向「北部都會區發展委員會」匯報工作計劃及短期內可推展項目的落實方案。