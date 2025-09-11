施政報告｜測量師學會倡加快「北都大學城」、優化補地價評估

香港政府將於下周三（17日）發表新一份施政報告，香港測量師學會今日（11日）就土地政策、房屋政策及建築政策等範疇提出建議，當中包括北部都會區彈性發展、優化補地價評估機制，以及簡化商廈改裝為學生宿舍流程等。



加快落實「北部都會區大學城」計劃

香港測量師學會就土地政策建議提出多方面意見，當中就北部都會區發展認為要加快落實「北部都會區大學城」計劃，推動香港成為區域教育樞紐，建議借鑒新加坡「白地」規劃模式，將部分用地暫定為「未定用途土地」，暫時平整和植草後作臨時公共休憩空間，待市場和經濟復甦再調整用途。

此外，鑑於開發北部都會區涉及龐大成本和風險，測量師學會又建議政府放寬發展商在地盤平整工程階段的設計及規劃彈性，並加強與公用事業機構的早期溝通，以縮減開發時間和更敏捷地回應市場需求。

北部都會區。（馬楚烽攝）

優化補地價評估 定期更新評估機制

測量師學會同時認為要優化補地價評估機制，建設政府定期更新評估機制以貼近市況。該學會指，鑑於建築成本上升及開發周期延長，地政總署需調整傳統補地價及土地估值方法，考慮其他因素包括項目銷售速度放緩、營銷、代理和融資等成本上升以及市場風險等實際因素。

針對特殊項目可引入外部顧問提供獨立成本評估，並支持將「按實補價」機制擴展至新界其他地區，以促進市場參與度。

地政總署。

建議政府幫青年上車 要求發展商以折扣價向青年賣樓

房屋政策建議方面，測量師學會認為政府要完善「置業階梯」，除過渡性青年宿舍外，增加可負擔的置業選項，如增加資助出售房屋的興建比例，優化居屋抽籤及編配機制。建議參考海外「可負擔房屋」模式，要求私人發展商以一定比例以折扣價向合資格青年出售部分單位，及將一定配額的資助房屋分配給青年協助首次置業，同時限制業主在私人市場出租或轉售。

另建議政府擴大現有人才公寓範圍至大埔、粉嶺或新田科技城等，以減輕海外或內地專才的住宿開支，並考慮為新興產業的專才提供首兩年的住屋津貼。

倡簡化商廈改裝為學生宿舍流程

近期市場出現不少酒店及商廈改裝成學生宿舍，測量師學會建議政府為合資格物業的局部改裝個案設立清晰的審批指引，建立平台公開申請審批進度、各階段標準處理時間及已完成個案，以增加透明度。

此外又建議政府或可考慮向業主提供低息貸款，或推動業主與合資格專上院校聯營合作，共同分擔改裝的初期成本。