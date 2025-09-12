施政報告2025｜非本地生限額擬放寬至50%　北都大學城趁勢提速？

新一份《施政報告》將於下周三（9月17日）公布，有傳媒引述消息指，政府將進一步放寬八大資助院校招收非本地學生的上限，由現時相當於本地生學額的40%進一步調高至50%。教資會每年為本地生提供的1.5萬個資助學額維持不變，不受非本地生比例提升影響。



特區政府一直強調，本港有五家大學名列全球百大，是具吸引力的國際人才與教育樞紐。香港大學校長張翔日前接受《香港01》專訪亦指出，港大已接近用盡40%的非本地生取錄限額。



香港有五所大學名列全球百大，不僅吸引大量非本地生報讀，亦吸引許多旅客到訪。（資料圖片/黃寶瑩攝）

兩年前施政報告曾放寬 由相當於本地生20%倍增至40%

行政長官李家超在2023年《施政報告》宣布，自2024/25學年起，將政府資助專上院校招收非本地生的限額由20%倍增至40%，以配合香港發展成為國際專上教育樞紐的目標。教育局月初向立法會提交的文件指出，各資助大學積極善用放寬後的限額，招收更多非本地學生來港升學。

在2024/25學年，修讀教資會資助課程的非本地學生人數，由2023/24學年的23,100增至26,600人，升幅為15%。學生來自超過100個國家及地區。當中約17,200人修讀超過200個大學教育資助委員會（即港大等8間院校）資助的學士學位課程，相當於該修課程度本地學額的約23.2%。

立法會議員江玉歡、周文港與陳月明早前發表聯合研究報告，提出優先發展北都大學城。（馮子健攝）。

立法會議員普遍支持進一步吸納非本地生

教育局表明，政府會繼續密切留意進一步調整非本地生限額的需要。立法會議員亦普遍支持進一步放寬本地生限額。民建聯、C15+等黨派，以及周文港、陳月明、江玉歡等議員都支持優先發展「北都大學城」，將其視為引領北都發展的催化劑。

事實上，擴大招收非本地生的構想與本地大專教育界的發展藍圖不謀而合。港大校長張翔日前接受《香港01》專訪時便透露，港大新學年已接獲破紀錄的逾2.5萬宗非本地生申請，按年大增約25%。

香港大學校長張翔相信，受惠地緣政治因素，配合港大良好學術環境，能吸引更多海外生前來報讀。（陳葦慈攝）

張翔：港大已接近用盡40%限額

張翔表示，港大已接近用盡現時40%的非本地生限額，而當中的生源比例為內地生佔六成，海外生佔四成。他明確提出，未來的目標是追求內地生與海外生「五五比」的均衡比例，進一步提升校園的國際化水平。他相信，香港作為中西文化交匯點，對全球學生極具吸引力，地綠政治因素及卓越的學術環境，亦是香港優勢。

增加非本地生，意味本地專上院校需要提供更多教學設施等硬件資源，以及增加教學人才。張翔便提醒，進一步放寬限額前，必須具備充足的硬件配套，例如學生宿舍。

北都大學城分佈於牛潭尾、洪水橋/厦村新發展區及新界北新市鎮。圖示為牛潭尾大學城的模擬圖（立法會文件）

北都大學城發展綱要明年公布

為配合打造國際教育樞紐的目標，特區政府已規劃在北部都會區興建大學教育城，李家超日前會見教資會成員時表示，政府正積極推進北都大學教育城的建設。不過，社會對大學城的規模與推展進度，不乏質疑。

立法會議員陳月明便曾指出，目前已有19間大學院校表明有意參與北都大學城建設，但政府預計要到明年才公布「北都大學教育城概念發展綱要」，有必要加快規劃。她同時關注，政府為大學城預留的土地只有約80公頃，如何合理分配。