立法會議員70歲要退休？林健鋒：90歲都充滿活力　唔會回應傳聞

74歲的立法會主席梁君彥不競逐連任立法會議員，本身是五屆議員的選委界馬逢國，70歲之齡也宣布不連任議員，政圈熱議是暗示為立法會議員劃下70歲的退休年齡界線。



同樣是五屆議員的經民聯立法會議員林健鋒今天（1日）被問到70歲要退下火線的傳聞，他說不會就傳聞回應，「傳聞就係傳聞」，但指香港人充滿活力，「由18歲去到90歲都係充滿活力」，形容一個人如果有心有力，在任何位置都會貢獻香港。至於會否競逐連任，他表示專注做好今屆議員工作，下一屆遲一些才談。



10月1日，經民聯立法會議員林健鋒回應立法會議員年屆70歲便要退休的傳聞。（王海圖攝）

林健鋒出席特區政府舉辦的國慶76周年酒會後，被問到有傳立法會議員年屆70歲便要退休，他說傳聞就是傳聞，不會就傳聞回應，但指香港人充滿活力，「由18歲去到90歲都係充滿活力」，若有心有力，在任何位置都會貢獻香港。

至於會否競逐連任，他表示專注做好今屆議員工作，下一屆遲一些才談。

林健鋒：大家應該專注施政報告多啲

林健鋒表示，香港這些年來在行政長官帶領下由亂到治，自己來自工商界，曾跟隨特區政府到處招商引資，會繼續作出貢獻，形容「大家應該專注施政報告多啲」，有利香港發展，創造就業。

林健鋒表示，無論是誰當立法會議員，都應該抱著支持特區政府的信念，舉例協助招商引資、創造就業機會，解決財赤問題，引進高科技行業、新工業來香港落地生根，「賺多啲錢，打多啲稅。」