澳門高官洗牌｜岑浩輝： 深化行政立法互動　為改革創更有利環境

澳門政府今日（10月1日）舉行國慶酒會，行政長官岑浩輝致詞時提到，他在日前提請國務院任免部分主要官員及檢察長，以及依法委任新一屆立法會七名議員，目的是進一步善用行政主導體制，深化行政、立法、司法機關依法履職和良性互動，為澳門下一階段的改革和發展創造更加有利的環境，致力在變局中開新局。



澳門政府今早8時在金蓮花廣場舉行國慶日升旗儀式，隨後移師中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體舉行國慶酒會。岑浩輝致詞時指出，今年是澳門特區第六屆政府施政的開局之年，又順利完成了第八屆立法會選舉換屆工作，總的來看，澳門經濟社會發展穩中有進，正邁向由復蘇發展到高質量發展的新階段。

澳門政府舉行國慶76周年酒會，行政長官岑浩輝等主禮嘉賓。（澳門新聞局）

着手建立領導及統籌機制 岑浩輝：從三方面落實改革

岑浩輝表示，他自去年12月20日履職施政以來，致力落實治澳理政的新理念、新機制，秉持「一個政府」、澳門的事情大家商量著辦、大家一起來辦的理念，着力提升特區治理效能。他提出，將着手建立公共行政改革領導及統籌協調機制，從精簡政府架構、優化公共服務、提升公務人員能力三方面加快籌劃落實各項改革。

他又提到，澳門政府將緊扣「澳門+橫琴」的新定位，加強統籌協調，合理加大對合作區的投入，構建「澳門平台+國際資源+橫琴空間+成果共享」的產業聯動發展新模式，並將充分考慮與澳門產業的關聯度，將文旅、高教及醫療產業等作為合作區「四新」產業優先發展方向。

澳門政府舉行國慶76周年酒會。（澳門新聞局）

國務院本周一（9月29日）宣布，10月16日日起免去澳門行政法務司司長張永春的職務，保安司司長黃少澤由當日起接任行政法務司司長。岑浩輝亦在周一宣布委任7名澳門立法會議員，包括張永春。岑浩輝表示，這些新調整、新部署，是因時因勢求變、實事求是應變，目的是進一步深化行政、立法、司法機關依法履職和良性互動，為澳門下一階段的改革和發展創造更加有利的環境，致力在變局中開新局。

澳門行政法務司司長張永春將於10月16日起擔任立法會議員，他表示，會充分發揮過往在公共行政和法務方面的工作經驗，促進行政和立法之間的良性互動，努力做好議會的工作。（澳門電台）

轉任立法會議員 張永春：在行政主導原則下實現良好互動

即將擔任立法會議員的張永春在國慶酒會上受訪表示，計劃充分運用過往在公共行政、法務領域積累的工作經驗，推動澳門行政與立法之間的良性互動，全力做好議會相關工作。

對於外界猜測他可能擔任立法會主席，張永春稱，依據議事規則，立法會主席需通過既定程序，由全體議員選舉產生。他又提到，行政與立法各自擁有明確的工作範疇和法定職責，二者並非「各有各做」，而應保持良好的溝通與互動。在行政主導原則下，雙方需各自做好本職工作，以實現良性互動。

澳門保安司司長黃少澤將在月中接替張永春出任行政法務司司長，他表示，期望行政法務範疇全體同事能同心協力、團結奮進，高效履行職務。（澳門電台）

候任行政法務司長黃少澤：首務重整架構 提升公務員能力

將會接任行政法務司司長的黃少澤則表示，張永春在行政法務司司長任內訂立了清晰的施政方向和目標，他上任後會先按這些方向繼續推進，首要任務是架構重整，同步提升公務員能力，冀推出措施加強公務員的培訓，提升專業素質和服務意識，促進部門橫向合作，形成工作合力。