澳門立法會選舉｜港澳辦：彰顯高質民主　冀助推經濟多元橫琴建設

澳門第八屆立法會選舉投票率53.35%，比上屆多近11個百分點，總投票人數175,272，創下回歸以來立法會選舉新高。國務院港澳事務辦公室發言人今日發表談話，指出澳門立法會選舉順利舉行，是全面落實「愛國者治澳」原則，推進符合澳門實際高質量民主的又一標誌性成就。



讚公務員帶頭履行公民義務 社團企業切實承擔社會責任

港澳辦發言人指出，這次選舉是澳門修訂立法會選舉法後的首次實踐，充分彰顯高質量民主的健康、積極、活潑氣象。在堅實制度保障下，選民的民主權利得到充分行使，參與投票受到支持鼓勵。公務人員帶頭履行公民義務，普遍進行投票。各大社團和企業切實承擔社會責任，積極動員所屬人員踴躍投票。這次選舉的社會參與面廣、選民投票熱情高、投票人數之多前所未有，生動反映了澳門民主參政的良好局面。

9月14日，澳門舉行立法會選舉，大批選民一早到慈幼中學票站投票。（梁鵬威攝）

發言人表示，澳門政府切實履行行政主導體制的主體責任，嚴格依法組織選舉。從整體看，當選的新一屆立法會議員兼備德才、各有專長、來源多元、結構合理，綜合素質堪稱歷史最高水準，中央政府和澳門廣大市民對新一屆立法會議員寄予殷切期望，澳門正站在新的起點上，面對新形勢、新機遇、新挑戰，新一屆立法會議員使命光榮、責任重大。

今屆立法會選舉投票人數為澳門回歸以來最多。

用三個「 一定」概括對新一屆議會希望與要求

港澳辦用三個「一定」概括對澳門新一屆立法會議員的要求，首先是希望並相信他一定能夠秉持愛國愛澳初心，自覺堅定維護國家主權、安全、發展利益，維護特別行政區憲制秩序和行政主導體制，全力支持行政長官和特區政府依法施政；其次是一定能夠奮發向上，勇當登高望遠、海納百川、銳意進取的表率。

9月14日，澳門舉行立法會選舉，投票結束後，點票人員隨即展開點票。

最後，港澳辦強調，希望及相信澳門新一屆立法會一定能夠恪盡職守，在推動澳門經濟適度多元發展、加快橫琴粵澳深度合作區建設上有更大作為，在維護社會和諧穩定、推動民生改善、增進民生福祉上有更大作為，在推動澳門更好融入國家發展大局、助力強國建設、民族復興上有更大作為，為具有澳門特色「一國兩制」成功實踐行穩致遠作出應有貢獻。