國慶煙花｜尖沙咀海旁過百人傘陣霸靚位　有攝影發燒友早到13小時

國慶煙花匯演今晚8時在維港上空上演，下午3時多，觀賞熱點之一的尖沙咀海旁，已有數百人聚集等候，烈日當空下，不少人「傘陣」擋太陽，現場十分擠擁。有攝影發燒友早上7時到場「霸位」，今日天氣酷熱，他只有椅子、冰袖等簡單裝備，「冇乜（裝備）㗎，飲多啲水囉」。他表示，輪候多個小時感到辛苦，期待天朗氣清下會看到漂亮煙花。



國慶煙花匯演最佳觀賞位置之一的尖沙咀海旁，下午已有數百人聚集，現場十分擠擁。（洪戩昊攝）

天文台今日發出酷熱天氣警告，下午3時多，尖沙咀氣溫更達攝氏33度，不過，炎熱天氣無阻市民和旅客對觀賞煙花的熱情。距離煙花匯演開始尚有超過4小時，現場已有數百人在列日當空下等候，他們多以雨傘防曬，亦有人帶備一塊大地氈遮擋陽光。大批警員在附近維持秩序。

楊先生早上7時已到現場「霸位」。（洪戩昊攝）

攝影發燒人備椅子、冰袖 早上7時到場霸靚位

拍市民楊先生早上7時已抵達，本身的攝影發燒人的他表示，煙花有維港美景襯託，攝影效果十分好看，每年也會吸引他到場影相留念。今日天氣酷熱，他只有椅子、冰袖等簡單裝備，他說：「冇乜（裝備）㗎，飲多啲水囉」。已等待超過8小時的他表示，雖然感到辛苦，但期待天朗氣清下看到漂亮煙花。

現場有不少內地人提早到場等候煙花匯演。來自深圳的胡先生表示，內地限制在城市內放煙花，香港的煙花除了場面較盛大，更有維港景色作背景，富有本地特色。他將會在港逗留一晚，明天會去山頂、西九等地方，預計整個旅程花費約2,000元。

國慶煙花今晚8時開始，不少攝影發燒友下午已提早到場「霸位」。

有人帶了一塊大地氈遮擋陽光。（洪戩昊攝）

有深圳旅客感太擠擁 選擇直播賞煙花

天氣炎熱難耐，賞煙花不一定親身到場。來自深圳的袁小姐趁假期來港遊玩，因交通方便，只打算即日來回。她到尖沙咀現場逛了一圈，覺得太擠擁，打算透過直播觀看煙花。她其後會到堅尼地城海旁等地方遊玩。

今日天氣非常炎熱，不少人撐傘擋猛烈太陽。（洪戩昊攝）