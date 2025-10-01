國慶煙花散場｜港鐵：所有較早前曾關閉車站出入口已重新開放

為慶祝中華人民共和國成立七十六周年，2025國慶煙花匯演今晚（10月1日）晚上八時在維多利亞港上空上演，大批市民及遊客湧到尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡繞道等維港兩岸多個地方，觀賞到煙花綻放的壯觀場面。



港鐵下午約6時表示，為配合警方人潮管制措施，尖沙咀站、尖東站、香港西九龍站等部份出入口關閉，乘客須改用其他出入口。到滙演結束後，有更多出入口須關閉，以便更順暢疏散人潮，約9時40分已全部重新開放。



【21:42】所有較早前關閉的相關車站出入口，已重新開放。

【21:34】部份車站出入口已逐步重新開放，仍然關閉的有以下出入口：

尖沙咀站：B1, H, R

尖東站：J, L3, L4, L5, L6, N3, P3

柯士甸站：D1, D4

香港西九龍站：N

【21:17】部份車站出入口已逐步重新開放，仍然關閉的有以下出入口：

尖沙咀站：B1, H, R

尖東站：J, L3, L4, L5, L6, N3, P3

柯士甸站：D1, D4

佐敦站：B1, C2, E

香港西九龍站：N



【20:50】為配合人潮管制措施，港鐵以下車站部份出入口暫時關閉：

尖沙咀站：B1, H, R

尖東站：J, L3, L4, L5, L6, N3, P3

會展站：B1

柯士甸站：D1, D4

佐敦站：B1,C2,E

香港西九龍站：F,M,N



【20:15】為配合人潮管制措施，港鐵以下車站部份出入口暫時關閉：

尖沙咀站：B1, H, R

尖東站：J, L3, L4, L5, L6, N3, P3

會展站：B1

柯士甸站：D1, D4

香港西九龍站：F,M,N

乘客請使用其他出入口。相關車站出入口安排會不時變動，以配合現場情況及最新人流管理安排，大家可留意港鐵 MTR Mobile 的 Traffic News 公佈的最新資訊。

【19:20】為配合人潮管制措施，鐵以下車站部份出入口暫時關閉：

尖沙咀站：H, R

尖東站：J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3

香港西九龍站：F，N



國慶煙花10月1日晚上8時開始，傍晚時分大批市民及遊客由彌敦道湧往尖沙咀海旁觀賞，警方在場實施人潮管制，分批放人前往。（鄭子峰攝）

【18:28】為配合人潮管制措施，港鐵以下車站部份出入口暫時關閉：

尖沙咀站：H, R

尖東站：J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3

香港西九龍站：F



【18:00】為配合警方人潮管制措施，以下車站部份出入口暫時關閉：

尖沙咀站：H, R

尖東站：J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3



國慶煙花10月1日晚上8時開始，傍晚時分大批市民及遊客由彌敦道湧往尖沙咀海旁觀賞，警方在場實施人潮管制，分批放人前往。（鄭子峰攝）

「總是可愛大熊貓」 將呈現本地6隻大熊貓圖案，包括剛滿一歲的加加和得得，並選用MIRROR成員陳卓賢和姜濤合唱的抱抱大熊貓音樂。（大會提供）

煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，獲香港中華總商會（中總）斥資1,800萬元贊助，分為八幕，歷時23分鐘，共發放31,880枚煙花。滙演由3艘躉船及6艘小浮船組成，共重約4,000公斤，可做出900米寛及250米高的演花陣。

以大熊貓、哪吒為主題

首幕是「煙花綻放賀國慶」，將以煙花和音樂展示中華民族的奮鬥精神，綻放牡丹和甘菊圖案；另一幕「中華哪吒好故事」則選用哪吒電影配樂，呈現東方文化及國家科技軟實力。

「中華哪吒好故事」選用哪吒電影配樂，呈現東方文化及國家科技軟實力。（大會提供）

第四幕「總是可愛大熊貓」 將呈現本地6隻大熊貓圖案，包括剛滿一歲的加加和得得，並選用MIRROR成員陳卓賢和姜濤合唱的抱抱大熊貓音樂，主題配合熊貓經濟的新構思，寓意為香港帶來希望。另一幕「五星閃耀全運會」將有紅紫綠煙花互相輝映，祝願運動員取得佳績。

毛偉誠表示，壓軸一幕為「奮勇向前復興路」，金銀紅煙花將劃破維港夜空，寓意國家富強昌盛。他說滙演最後28秒，所有口徑的大小煙花將「由上而下、全面傾巢而出」，為兩岸觀賞的市民帶來「難忘而震撼的神經刺激」。

毛偉誠表示，壓軸一幕為「奮勇向前復興路」，金銀紅煙花將劃破維港夜空，寓意國家富強昌盛。（大會提供）

匯演前在低空綻放「125」圖案，是為了祝賀中總成立125周年。（大會提供）

▼2024年10月1日 大批市民遊客灣仔金紫荊廣場看國慶煙花匯演▼

