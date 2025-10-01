國慶煙花｜34.4萬人維港兩岸觀看 內地旅客：看過最漂亮的煙花
國慶煙花匯演今晚8時在維港上空上演，尖沙咀一帶今晚人山人海，不少人在煙花升空一日歡呼、拍照留念。警方表示，今晚維港兩岸有超過34.4萬人觀看國慶煙花匯演。
來自惠州的旅客周先生說，最喜歡心型煙花，原本打算與女友來港觀看，無奈女友因簽證問題不能同行，因此改找好兄弟陪同。他讚嘆煙花「是看過最漂亮的」，又指未來願意再次來港看煙花。
來自惠州的周先生為了觀看煙花，特意到港遊玩兩日。他讚嘆這場煙花是「看過最漂亮的」，又指最喜歡第五幕出現的心型煙花。他笑說，原本打算與女友共同來港觀賞煙花，無奈女友因簽證問題無法來港，因此改與好兄弟一起看。
周先生表示，這次行程總共花費約2,000元，坦言「香港消費確實有點貴」，但指未來願意再來港看煙花。
東莞李小姐：最後一幕最震撼 長子：點解煙花可以做到咁樣
來自東莞的李小姐及兩位兒子，今午5時許已到場等候。李小姐認為煙花最後一幕最震撼；兩位小朋友則最喜歡第五幕的心型煙花，哥哥說：「好震驚，點解煙花可以做到咁樣？」他認為熊貓及笑哈哈圖案則有待改善，「都睇得出，只係唔係好真，以後可以好啲。」
李小姐表示，將在香港玩4日，之後還會去銅鑼灣等景點打卡。
來自江蘇的范小姐指，觀賞完煙花後心情相當激動，並對最後一幕煙花最印象深刻，「快結束時，響起《五星紅旗》那首歌，大家都在尖叫⋯⋯畫面非常漂亮，非常震撼。」她表示，除了觀看煙花，明天亦會去太平山等景點遊玩。
