港澳辦副主任王靈桂升任中國僑聯黨組書記

中國僑聯周三（10月1日）公布，9月30日下午，中央組織部有關負責人出席中國僑聯幹部會議，宣布中央港澳辦副主任、國務院港澳辦副主任王靈桂出任中國僑聯黨組書記。這一調動意味王靈桂由副部級晉升為正部級官員，他亦是中國僑聯歷來首名並非歸僑或僑眷的領導。



現年59歲的王靈桂是山東諸城人，曾長期在中國社會科學院工作，擔任過亞太與全球戰略研究院副院長，信息情報研究院副院長、院長等職，2021年2月出任社科院副院長。他在2022年3月調任國務院港澳辦副主任，2023年機構改革後任中央港澳工作辦公室副主任、國務院港澳事務辦公室副主任至今。

港澳辦副主任王靈桂。（行政長官辦公室）

中國僑聯全名為「中華全國歸國華僑聯合會」，前身是抗戰時期由歸國華僑組成的「延安華僑救國聯合會」。中國《歸僑僑眷權益保護法》規定：「中國僑聯和地方僑聯代表歸僑、僑眷的利益，依法維護歸僑、僑眷的合法權益」；「歸僑、僑眷合法權益受到侵害時，被侵害人有權要求主管部門依法處理，或者向人民法院提起訴訟。歸國華僑聯合會應給予支持和幫助」。

中國僑聯過往歷任主席均為歸僑或僑眷。

僑聯屬全國性一級人民團體，是全國政協的組成單位。其上一任黨組書記及主席為萬立駿，今年7月卸任。