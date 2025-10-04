行政立法友賽政府隊2:1取勝　李家超：我呢隊人強馬壯

立法會足球隊與政府足球隊今日（4日）在啟德青年運動場舉辦友誼賽。行政長官李家超致辭時讚揚立法會隊形不錯、氣氛高，不過他及後形容政府足球隊：「我呢隊士氣高、人強馬壯」，雖然友誼第一，但比賽不會手軟。



政府在上半場先拔頭籌，由土木工程處副處長（房屋）曹偉雄射入十二碼。下半場開波不足兩分鐘，陳學鋒的兒子為立法會扳平。不過，財庫局首席助理秘書長王梓傑再為政府隊攻入一球。最終政府隊以2:1勝立法會。



立法會足球隊與政府足球隊首度在啟德青年運動場舉行友誼賽。兩隊隊長張國鈞與李世榮在賽前交換錦旗。（夏家朗攝）

立法會足球隊與政府足球隊首度在啟德青年運動場舉行友誼賽。兩隊啦啦隊陣容鼎盛。（夏家朗攝）

梁君彥：踼波與治理相似 要穩中求勝

立法會主席梁君彥致辭時稱，行政、立法先到啟德「集氣」，為香港參與、承辦全運賽事打氣。他形容，李家超親臨現場支持如「注入強心針」。

他又稱，踢足球與治理有相似，領隊、教練要讓球員打合適位置，適時調兵遣將，打好場波的藝術是穩中求勝。他指出，立法會會做好工作，不單止把關、亦要助攻，協助政府穩中求勝。

立法會足球隊與政府足球隊首度在啟德青年運動場舉行友誼賽，行政長官李家超與立法會主席梁君彥先禮後兵。（夏家朗攝）

李家超：友誼第一但不會手軟

李家超致辭時指出，行政立法第一次在啟德運動場舉辦友誼賽，在全運會之前令香港動起來、今次友誼賽是帶頭作用、特別有意義。他先讚揚立法會隊形的確不錯、氣氛高，不過他及後形容政府足球隊：「我呢隊士氣高、人強馬壯」，雖然友誼第一，但比賽不會手軟。

立法會足球隊與政府足球隊首度在啟德青年運動場舉行友誼賽。行政長官李家超借機宣傳即將舉行的全運會，形容今次友誼次起了帶頭作用，令香港動起來。（夏家朗攝）

政府隊長張國鈞：邀請謝振中「只有一個原因」

梁君彥已宣布在本屆立法會結束後告別議會，立法會內務委員會主席李慧琼指，與梁君彥共事十七年，學到很多新事物。她又稱，過去兩次足球友誼賽未能贏到政府，但立法會有一樣事情可以贏行政機關，就是人工智能（AI）應用，希望繼續起到示範作用。

立法會足球隊與政府足球隊舉行友誼賽，梁君彥最後一次以立法會主席身份參與。（夏家朗攝）

立法會足球隊與政府足球隊首度在啟德青年運動場舉行友誼賽，立法會內會主席李慧琼表示，雖然立法會過往兩次在賽場上未能贏過政府，但在AI應用方面卻領先。（夏家朗攝）

政府足球隊隊長、律政司副司長張國鈞指，財政司副司長黃偉綸負責低空攻勢、鄧炳強在場上負責安全，而邀請新聞統籌專員謝振中上陣比賽只有一個原因，就是「好波」。

