全運會｜李家超赴廣州火種採集儀式　盼展示香港籌辦大型賽事能力

首次由粵港澳承辦的十五運會，以及殘特奧會分別於11月及12月舉行。行政長官李家超今天（9日）到廣州出席十五運會和殘特奧會火種採集儀式。他說，香港特區政府會把握好這次機會，配合今年3月開幕的啟德體育園，加強推動香港的體育發展，向全國以至世界各地展示香港籌辦大型體育賽事的能力，進一步推動粵港澳大灣區體育產業聯動發展，為共建一流灣區注入更強更大動力。



10月9日，行政長官李家超到廣州出席十五運會和殘特奧會火種採集儀式。（李家超Facebook）

李家超今天早上到南沙出席十五運會和殘特奧會火種採集儀式，並以十五運會組委會和殘特奧會組委會執行主任、香港行政長官身分，與廣東省委書記黃坤明、十五運會組委會主任、國家體育總局局長高志丹；殘特奧會組委會主任、中國殘疾人聯合會理事長周長奎；十五運會組委會和殘特奧會組委會執行主任、澳門行政長官岑浩輝，以及廣東省政府黨組書記孟凡利一同點燃十五運會和殘特奧會聖火。

十五運會組委會和殘特奧會組委會副主任兼秘書長、香港政務司司長陳國基則代表香港特區受領十五運會和殘特奧會火種。

李家超表示，十五運會和殘特奧會的火種名為「源火」，由國家自主設計建造的首艘大洋鑽探船「夢想號」下潛至水深逾1522米的冷泉區，採集冷泉口溢出的可燃冰及伴生氣，將可燃冰分解為甲烷，利用太陽能光伏裝置在深海引燃，呈現引「天之光」燃「海之火」的水火交融奇觀。

他又說，「夢想號」擁有全球首台兼具油氣勘探和巖心鑽取功能的液壓舉升鑽機，最大鑽深可達11000米，鑽探能力在全球領先。「夢想號」入列標誌著國家深海探測關鍵技術裝備取得重大突破，將為國家深海資源勘探、關鍵技術裝備研發，以及全球科學家開展大洋科學鑽探研究提供重大平台支撐，對加快建設海洋強國和科技強國、推動建立人類命運共同體具有重要意義。