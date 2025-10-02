全運會︱香港單車隊望延續每屆有牌走勢　李思穎力爭衛冕

第十五屆全運會下月舉行，作為港隊歷屆大贏家的單車隊以獎牌為目標，當中李思穎更是力爭衛冕。



香港回歸後於1997年首次角逐全運會，直到2021年的上屆賽事，單車隊由黃金寶、陳振興、梁峻榮等，到去屆由李慧詩、李思穎和梁嘉儒合奪2金2銅，27年來共取10金4銀9銅，是港隊的大贏家。

今屆全運會香港單車隊會派員參與，包括公路賽與主場舉行的場地單車項目，總教練達海飛指全運會甚至比亞運會更困難，因有更多內地選手角逐，且部份運動員能力達奧運水平，但他仍維持港隊力爭4面獎牌的目標，因港隊訓練進展良好，「港隊自四年前起新舊交替，李慧詩等人相繼退役，進入了新時代，但任何選手都年青過，表現是不分年紀的。」

香港單車隊總教練達海飛。（廖雁雄攝）

24歲的李思穎上屆在女子個人公路賽摘金，今年比賽賽道同樣相對平坦，預計對擅長衝刺的她有利，她亦希望可以衛冕，「如果我們團隊發揮得好，我們是有希望的。因為今年環泰賽的時候，路線也是平路，當時團隊都發揮得不錯，得第二名，希望今次可以延續當時的發揮，並變成第一名。」

然而國內選手實力不容忽視，今屆李思穎亦難免會變成眾人焦點，她認為壓力有所增加，「大家都會關注我的成績，但最重要是訓練得好，因為這是我控制到的事。」她深信隊友楊倩玉今年復出，對自己及港隊都有幫助，「她讓我們有更大信心，始終合作多年。」

香港單車隊將出發到珀斯備戰。（廖雁雄攝）

楊倩玉在2017天津全運會曾夥拍逄瑤在女子麥迪遜賽奪金，她在杭州亞運個人公路賽封后，但2023年10月的亞錦賽後，因傷患等問題一度淡出，到今年4月的「香港國際場地單車盃」正式復出。這位老將表示，過去全運會都以獎牌為目標，但因傷病問題，今屆會先做好本分，以團隊為重。

「我的衝刺優勢不如以往，傷病導致訓練量與能力下降；若無競爭力，不會自私，以免毀掉團隊並影響Ceci（李思穎）的取勝機會。在公路賽如被教練安排追趕或終點前衝刺，即使無名次也接受。場地項目若被徵召參加4公里團體賽，也會全力以赴。」她又指，目前因傷病反覆導致焦慮，會「一年一年看」決定是否繼續運動員生涯。

楊倩玉指自己會以團隊為重。（廖雁雄攝）

李思穎預計亦會參與場地單車麥迪遜賽與全能賽，她明言全運是今年最大目標，為此投放了所有精力，「有機會在主場出戰，當然希望更多身邊人、家人、香港人一起支持，會是對我們來說是一個最大的動力。就算很辛苦的時候，都可以頂過，或有所突破。」

李思穎力爭衛冕女子個人公路賽金牌。（廖雁雄攝）

另外，有望第三度參與全運會的梁穎儀，近日在世界公路錦標賽的女子精英計時賽，於44名選手參賽下獲得第22名，是少數參賽並完成賽事的亞洲運動員。達海飛對這位女將尤其讚賞，認為她的發揮屬世界級，並透露收到不少人查詢對方參與職業車隊的可能性。

梁穎儀表示，世錦賽的準備時間有限，但在沒有壓力下成績遠超預期，「當然有希望晉升到職業車隊（Pro Team），這是每個單車運動員的夢想之一。」她又稱，好成績對備戰全運會有正面影響。「肯定了我近數個月的訓練方向和成果，證明我的能力有所進步。接下來會用最後一個月好好準備全運會，希望能取得好成績。」

然而她表示，全運會公路賽的路線不算最適合自己，主要希望幫助港隊獲得獎牌，「我有機會參與其他項目，但仍需等待正式名單公佈才能確定，之後我才會為自己設定確實的目標。」

梁穎儀日前在世錦賽中取得佳績。（廖雁雄攝）

港隊周末起會陸續出發到澳洲珀斯（Perth）作最後集訓，預計日內會公布全運會最終名單。達海飛指因當地與香港無時差，且氣候宜人，「我們不能再承受因颱風而無法訓練的風險，希望運動員返港後，會充滿活力及新鮮感地迎戰全運會。」港隊預計會在下月2日返港，4日出發到珠海準備公路賽，場地賽會在稍後舉行。