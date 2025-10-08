全運會｜帆船港隊8將征汕尾衝擊首牌　17歲小將圓夢偕師兄出戰

第十五屆粵港澳全運會的帆船項目，將在本月20至30日在汕尾市廣東海上項目訓練中心上演，帆船港隊派出4男4女出戰，4名參加愛爾卡（ILCA）的港將今日（8日）與總教練Harris Tsolis在香港體育學院見傳媒。



帆船港隊派出8名港將出戰，其中4名港將與帆總會長張美嫻（左四）出席記者會。（黃寶瑩攝）

第十五屆粵港澳全運會將在下月正式開幕，不少項目在開幕前開賽，帆船項目將在10月20至30日於汕尾市廣東海上項目訓練中心舉行。全運會帆船項目共有10個項目，同時包括滑浪風帆，帆船港隊一共派出8人出賽，當中參加49人級的4名運動員在意大利出戰世錦賽，4名參加愛爾卡帆船的港將與總教練Harris Tsolis一同會見傳媒。

港隊總教練Harris Tsolis指獲得港隊史上首面帆船獎牌是錦上添花。（黃寶瑩攝）

香港隊8名運動員中，貝俊龍（Nicholas Halliday）、洛雅怡（Stephanie Norton）、祥傑（Russell Aylsworth）、阿傑（Akira Sakai）曾經參加奧運會，港隊總教練Harris Tsolis指過去一年有充足準備，希望衝擊帆船隊史上首塊全運獎牌，這名希臘籍教練表示：「我們過去一年在內地參與不少比賽，對內地的運動員及水平有一定的了解，我們全隊士氣高昂，大家都期待全運會的來臨，全力以赴，希望造出大家滿意的成績，若然能夠獲得港隊史上首面帆船獎牌，將會是錦上添花。」

上屆全運會在疫情下舉行，港隊未有派人出戰帆船項目，相隔一屆再戰內地強手，貝俊龍是唯一有全運經驗的港將，他曾經參加2017年天津全運會，今屆與17歲小將杰朗風（Peter Jessop）角逐男子愛爾卡7級單人帆船。

港隊出戰ILCA單人帆船的杰朗風、高文思、洛雅怡、貝俊龍（由左至右）。（黃寶瑩攝）

年僅17歲的杰朗風是英國、印尼混血兒，6歲時移居香港，今次5月在中國青島舉行的世界錦標賽首戰成人賽，Peter需要改駕體積更大的ILCA 7級帆船，身高1米90的他在一年內增磅12公斤至84公斤，他坦言成年組賽事的競爭遠比青年賽大，大部分對手的實力強勁。

今屆全運會是杰朗風初次代表香港角逐大型運動會，他當然希望在這個全國盛事中好好發揮，「我希望自己可以發揮水準，在資格賽中取得前四名晉級，然後與中國的好手一決高下，我當然會全力以赴，力爭最好的成績。」現時就讀香港學堂國際學校（Hong Kong Academy）最後一年的杰朗風，笑言若在全運會獲得好成績，有助他未來在香港升讀大學。

17歲的杰朗風首次參加大型運動會。（黃寶瑩攝）

杰朗風夥拍師兄貝俊龍出戰，他直言是夢想成真，「當我還是小朋友時，Nic（貝俊龍）已是我的偶像，如今與他一同出戰，就像是夢想成真，他是個十分具經驗的運動員，他在各方面都教曉我很多。」杰朗風續指，即使貝俊龍現時正在運動員的黃金時期，他也會嘗試衝擊師兄，希望跟隨對方的步伐，出戰亞運會及奧運會。

貝俊龍是杰朗風的偶像，杰朗風與師兄一同是夢想成真。（黃寶瑩攝）

全運帆船｜高文思自小與帆船結不解緣

25歲的高文思（Nancy Highfield）同樣是第一次參與全運會，她與洛雅怡、貝俊龍相識多年，今次一同征戰全運會更具意義，「我們認識十多年，與他們訓練的過程十分高興，使我更有動力訓練，而亞運會、奧運會都是只選一人參賽，今次可以一同參賽，若然他們有好成績，我們也可以一同慶祝。」

高文思自小與船結下不解之緣，年僅4歲時與家人住在帆船上，從美國佛羅里達州出發，途經巴拿馬運河、南太平洋等地，以帆船一路返回香港，共5年時間在海上生活，走訪世界上不同城市，耳濡目染下，長大後順理成章也成為帆船運動員。憶述小時候與家人的海上時光，同時讓Nancy愛上大自然，「當時在海上生活的見聞數之不盡，曾看過鯊魚、海獅，我希望在比賽時看到不同海洋生物都不會分心。」高文思同樣需要出戰資格賽，力爭正賽資格。

高文思。（黃寶瑩攝）

第十五屆全運會帆船香港隊名單



帆船

男子愛爾卡7級 貝俊龍﹑杰朗風

女子愛爾卡6級 洛雅治﹑高文思

女子49人級 普珺麗﹑麥曉彤

男子49人級 阿輝﹑祥傑



滑浪風帆

男子水翼帆板級（iQFOiL） 鄭清然﹑歐令揚

女子水翼帆板級（iQFOiL） 馬君正﹑張子悅

