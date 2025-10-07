全運會｜香港賽區籌備工作最後衝刺　近4000人將參與賽事

第十五屆全運會和全國第十二屆殘特奧會的香港賽區籌備工作正有序、順利地進行，政務司司長陳國基周一（10月6日）召開十五運會香港特別行政區賽區籌備委員會（香港賽區籌委會）會議，全面檢視及督導各項籌備工作，為即將舉行的賽事做好充分準備，確保各部門準備就緒，全員就位，共同迎接這場國家級體育盛事。



由政務司司長陳國基擔任主席的第十五屆全國運動會香港特別行政區賽區籌備委員會，10月6日在添馬政府總部舉行會議。（政府新聞處圖片）

陳國基表示，香港賽區的各項籌備工作已進入最後衝刺階段。 預計由10月底至12月期間，將有2,100多名運動員、1,000名代表團官員和800多名技術官員，合共近4,000人參與香港賽區賽事；另有數百名傳媒來港採訪。

十五運會和殘特奧會香港賽區籌備工作的最新進度概述如下：

* 測試賽：全國運動會香港賽區統籌辦公室（統籌辦）已於去年11月至今年6月順利完成十五運會香港賽區所有項目的測試賽。而十五運會群眾賽事項目保齡球，以及殘特奧會大眾項目輪椅舞蹈，亦已分別於今年8月和9月舉行。

* 場地及安保：各競賽場館和場地正進行佈置，並預計於本月底至下月初相繼完成。統籌辦與警務處已制訂詳細的場地安保計劃，包括保安、人群和交通管理及應變計劃，並已與相關政府部門進行多次跨部門大型事故及反恐演習，確保賽事能安全順利舉行。

* 交通及接待：統籌辦聯同運輸署、警務處和各相關部門，已審視各個比賽場地和酒店，並制定交通及運輸計劃。香港賽區4個指定出入境口岸將設出入境專屬通道，為代表團（包括運動員及相關人員）、技術官員和傳媒等提供出入境和清關協助，並安排車輛接載往返全港10間酒店。

第十五屆全國運動會香港特別行政區賽區籌備委員會10月6日舉行會議。圖示籌委會主席兼政務司司長陳國基在會議上發言。（政府新聞處圖片）

* 信息系統：數字政策辦公室負責香港賽區的核心資訊系統建設及網絡基礎設施搭建，系統的開發及測試工作已於9月順利完成。現正與廣東及澳門進行賽前聯合系統測試和實戰演練，確保三地系統無縫對接，並提升系統運作和網絡安全的跨境協調及應變能力，為賽事作最後部署。

* 義工：十五運會和殘特奧會香港賽區共委任了超過16000名義工，當中包括1000多名青年義工，組成香港歷來最大的義工團隊。義工將在不同崗位服務，包括抵離及酒店接待、觀眾及嘉賓接待、頒獎儀式支援等。

* 門票發售：十五運會香港賽區的八個競賽項目門票，即沙灘排球、手球（男子）、籃球（男子22歲以下組）、七人制橄欖球、高爾夫球、場地自行車、鐵人三項和擊劍項目已推出發售。殘特奧會香港賽區的3個競賽項目門票，即硬地滾球、輪椅擊劍和乒乓球（TT11組），亦將於本月稍後時間推出發售。

* 宣傳：為迎接十五運會和殘特奧會，政府已在全港各區懸掛燈柱彩旗及橫額，並推出政府宣傳短片、電視和電台節目，以及舉行商場主題活動和巡迴展覽，提升社會各界參與的熱情，鼓勵市民和旅客踴躍觀賽。香港各區亦已開設多家特許商品零售店，包括啟德體育園零售館、高鐵西九龍站、灣仔入境事務大樓、香港旅遊發展局九龍旅客諮詢中心和郵局等，售賣十五運會和殘特奧會特色商品。稍後會增設更多零售點，包括主媒體中心、比賽場館等。

* 電視播映：三間本地免費電視台和香港電台已獲授予播映權，讓市民可在電視上免費觀賞賽事。康樂及文化事務署（康文署）亦會在全港十八區指定體育館設置「十五運會和殘特奧會活力觀賞站」播放賽事，詳情將稍後在康文署的專題網頁內公布。