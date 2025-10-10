北部都會區｜沙嶺數據園「雙信封制」招標　為AI產業提供先進算力

特政府今日（10月10日）以「雙信封制」方式進行公開招標，出售位於新界北區沙嶺的丈量約份第89約地段第953號用地（沙嶺數據園區用地），今年12月31日截標。



曾擬建墳場 2023年施政報告宣布改為創科用地

沙嶺數據園區用地位於北部都會區，鄰近羅湖地段，地盤總面積約為116,365平方米。當地原為「墳場、靈灰安置所」用地，2023年《施政報告》提出啟動改劃程序， 現正改劃為「其他指定用途」註明「創新及科技」，作發展數據園區及相關產業用途，以配合香港發展成為國際創新科技中心的願景。沙嶺數據園區用地最高的樓面面積可達250,000平方米，當中不少於70%的樓面面積須作高端數據中心用途。

今年《施政報告》指出，沙嶺數據園區將可提供先進算力設施，推動數據及人工智能相關產業發展。（鄭子峰攝）

今年《施政報告》指出，沙嶺數據園區將可提供先進算力設施，推動數據及人工智能相關產業發展。創新科技及工業局發言人表示：「我們希望透過這次招標吸引具實力的投資者，將沙嶺發展為先進的數據中心和相關產業的數據園區，協助推動香港創科發展。政府在制定招標文件時亦加入相關條款，確保用地以數據園區為主導用途；並採用『雙信封制』進行評審，就投標者的非價格建議和價格建議作綜合考慮，以期選出最能發揮用地潛力的方案。」

2024年6月，創科局及資科辦舉辦沙嶺數據園徵求計劃意向書簡介會。（資科辦Facebook）

12.31截標 標書評審非價格及價格建議七三比

是次招標會採用雙信封投標安排，在評審標書時，非價格建議和價格建議的比重分別為70%和30%。標書必須同時符合招標文件內非價格和價格的條款規定。

招標截止日期為12月31日。賣地文件，包括說明陳述、資料說明、投標表格、招標公告、賣地條件及賣地圖則，已上載至地政總署網頁（www.landsd.gov.hk）供公眾人士下載；公眾亦可於今日起至截標前到香港北角渣華道333號北角政府合署6樓地政總署測繪處購買賣地圖則印刷本。