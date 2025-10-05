甯漢豪：北都專法或研24小時施工　高球場建屋明年司法覆核後決定

新一份《施政報告》提出，引入「加快發展北都」專屬法例，期望簡化北都城規程序。發展局局長甯漢豪表示，專屬法例的其中一個方向，是簡化發展商微調現有參數的申請程序，強調無打算對環評程序有大改動。她又舉例指，由於嘈音問題，一般工程若要通宵施工須取得批准，但新發展區未有人入伙，當局或會在專屬法例制定簡單程序處理這類申請。



另外，《施政報告》提出，政府已跟高爾夫巡迴賽LIV Golf，達成長期合作安排。甯漢豪表示，粉嶺高球場部分用地是否興建公營房屋，要留待明年司法覆核結果再決定。



發展局局長甯漢豪。（資源圖片／夏家朗攝）

發展局局長甯漢豪出席無綫電視節目《講清講楚》表示，北部都會區已進入上蓋建設階段及營運階段，「加快發展北都」專屬法例會針對在這兩個階段的需要，例如成立園區公司、利便人流、數據流通等。

甯漢豪提到，專屬法例亦會涉及與規劃相關的部分，稱現時有產業園區的規劃圖「唔講得晒」用地包括的土地用途，「初期立訂嘅規劃圖可能會話呢個產業用地可以有會展設施，後期嘅規劃圖可能又無咗呢個設施，或者係相反」。她說專屬法例會在城規程序作微調，強調不會對大型土地改劃的程序作縮減，而是簡化發展商申請微調現有參數的程序。

甯漢豪又指，政府亦不打算大改環評程序，舉例一般工程若要通宵施工，由於嘈音問題要取得批准。但新發展區未有人入伙，當局或會在專屬法例制定簡單程序處理這類申請，專屬法例涉及環境的部分會處理這類問題。

《施政報告》提出，政府已跟高爾夫巡迴賽LIV Golf達成長期合作安排。（資料圖片／倪清江攝）

另外，《施政報告》提出，已跟高爾夫巡迴賽LIV Golf，達成長期合作安排。被問到會否改變當局在粉嶺高球場部分用地興建公營房屋的想法，甯漢豪指粉嶺高球場有逾30公頃土地已復歸政府，過去數年未有影響LIV Golf辦賽。她又指，政府早前已就環評報告司法覆核案提出上訴，聆訊明年才展開，政府會視乎進展再作決定。