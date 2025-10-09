施政報告辯論｜陸頌雄：要市民聽到北都就點讚　扭轉官熱民冷

立法會今日（8日）續會，繼續辯論新一份《施政報告》致謝議案，多名議員認同加快發展北部都會區。其中，工聯會陸頌雄認為北都發展要令市民「聽到新聞就扭開電視點讚」，扭轉「官熱民冷」局面，關鍵在跟市民「分享紅利」，如提供大量針對青年住屋需求的資助出售單位。



本身是北都規劃及發展工作組組長的財政司副司長黃偉綸相信，加快北都發展可以讓市民及投資者看到、感受到北都為香港帶來的巨大紅利，從而讓每個人支持、推動北都發展。



陸頌雄（黃浩謙攝）

陸頌雄：要市民聽到北都就點讚 扭轉官熱民冷

北都未來十年提供大量針對青年住屋需求的資助出售單位，陸頌雄在會上提倡借鑒新加坡組屋模式，推行「青年未來置業儲蓄計劃」，讓年輕人按月儲蓄鎖定購買權，並採用「嚴進寬出」資產審查制度，消除青年「唔敢超標、唔敢升職、唔敢飛黃騰達」的顧慮。

他形容北都發展要讓市民「聽到新聞就扭開電視點讚」，故需扭轉「官熱民冷」局面，關鍵在跟市民「分享紅利」。他建議參考深圳前海「陽光清單」經驗，網上公開審批流程，讓公眾監督，提升效率。同時主張設立土地資料庫，公開招標評審標準，「減少利益輸送猜測」。

議員促提升行政效率 憂北都辦人手不足

《施政報告》的北都專章提出加速發展改革方案，包括訂立專屬法例、設立專屬撥款渠道及推行分階段開發模式。多名議員關注改革的具體細節。勞聯林振昇建議設立具時限性的「單一窗口」，從各部門抽調專業人員，全權負責大學城及產業園區的審批工作，直接向司長級官員負責，從體制上減少「政出多門」。

劉國勳提醒北都發展，不要像30多年前天水圍社區，缺乏就業，最初連西鐵都沒有，成為孤城，更被渲染成悲情城市。（直播截圖）

民建聯劉國勳強調成立北都發展委員會之外，期望政府可升格北都辦的編制和職能，加入熟悉創科產業、經濟及文化旅遊等的成員，令北都未來規劃更立體及貼合香港和國家的需要。選委界洪雯擔心北都辦支援三個工作組可能陷入困局，人手不足難執行。她建議以「賦權與豁免」思路設計北都專屬法例，透過三重管治架構做到「抓大放小」。

盡快促成龍頭企業落戶「開門紅」

「基建先行」成為北都發展共識。林振昇指出，北環線通過引入內地鐵路標準與技術，有望使支線與主線同步於2034年前通車，較原定提前兩年。他建議擴大內地創新機械與建築技術的應用，藉此建立香港新工程標準，並進一步推動「灣區標準」。

金融界陳振英補充，政府需盡快促成龍頭企業落戶的先例，創造「開門紅」效應。隨著專屬法例制定與跨部門協作機制完善，北都不僅將成為香港新經濟引擎，更肩負著探索灣區融合新路徑的使命。

黃偉綸。（林靄怡攝）

黃偉綸：北都提速提效 安全與高質量不會妥協

黃偉綸指，北都面積及未來人口佔香港三分一，創造約50萬個職位，是香港新引擎。他指新的頂層設計可推進北都全速發展，協助產業進駐及落戶，他負責的「規劃及發展工作組」，會統籌北都專屬法例制定工作，如北都相對市區人口密度低，基建設施面對壓力相對少，坦言北都有條件採用更有效率的規劃及審批法規及政策工具。他強調提速提效同時，在安全及高質量不會有妥協。

他相信加快北都發展可以讓市民及投資者看到、感受到北都為香港帶來的巨大紅利，從而讓每個人都支持、推動北都發展。

甯漢豪（廖雁雄攝）

北都審時度勢推地 甯漢豪：土地準備好不代表立刻推出

發展局局長甯漢豪表示，政府致力透過各項土地發展和工程項目，促進經濟和社會民生發展。根據剛公布的最新預測，未來十年熟地完成量大約是2600公頃，當中約有七成來自北都。甯漢豪說2048年會準備好大約7000公頃土地，可以滿足未來十年的公私營房屋供應目標，但她強調，將土地準備好不代表要立刻將其推出市場，政府會審時度勢推出。

甯漢豪強調，提速發展北都一直都是本屆政府的目標，北都是香港未來屬地的供應重鎮，現在規劃已經基本推出、工程相繼上馬，進入新發展階段，政府在決策、行政和立法三方面進行改革，更好幫助北都發展。

自由黨邵家輝。（廖雁雄攝）

邵家輝幫釀酒業朋友香港落地生根

北部都會區是香港新興產業基地，協助香港發展新質生產力。自由黨邵家輝表示，有朋友懂得利用科技加快釀造威士忌，一年可以生產100萬支，為幫助該朋友在香港開公司，與海關多次開會商討法例上的鬆綁，最終成為香港品牌，在香港落地開闢生產線，產品走向世界各地，「如果要善用科技，就要喺法例上好好配合。」

邵家輝說，過去三年香港發展恢復平穩，由治及興，很多投資者都對香港有信心，國家希望香港協助「引進來、走出去」，城鄉融合發展。他說去年隨全國政協副主席梁振英考察寧夏，引述梁提到希望港商幫助當地農民，將農產「帶出去」賣得好價錢。他說，就如現時立法會的品牌紅酒源自寧夏，這就是一個協助內地引進來、走出去的例證。

創新及科技局局長孫東則表示，會加快培養本地產業和引入境外新興產業，調低「新型工業加速計劃」申請門檻。對於有議員建議提升2億元政府資助上限，他表示會積極考慮相關建議。孫東又指今年內會公布新田科技城發展規劃綱要。

財政司司長陳茂波（黃浩謙攝）

陳茂波估計全年經濟長2至3%

財政司司長陳茂波預料香港經濟保持穩中向好態勢，因香港是高度外向經濟體，今年上半年本地實質增長總值按年增長3.1%，第三季保持堅挺，7至8月出口貨值按年增長14.5%；旅遊方面亦向好，第三季按年上升12.2%，剛過去國慶中秋假期，內地訪港旅客140萬人次，較去年上升8.6%，海外旅客超過23萬人，按年升26%；8月零售按年增長3.8%，連續四個月增長；失業率3.7%，市民就業收入增長；住宅樓價平穩，成交趨活躍。

他又說恆生指數較去年底上升三成，9月股市平均每日成交額3167億元，按年升9成；新股市場活躍，本年首9個月首次公開招股集資1829億元，按年上升3倍，同期再籌資金額4563億。綜合因素下，他估計本港2025年全年經濟會增加2至3%，但必須開拓經濟新增長點，加強動能讓經濟持續增長，讓市民有優質就業機會。

許正宇。（黃浩謙攝）

財經事務及庫務局局長許正宇表示，會繼續透過科技專線，協助內地科企來香港融資，完善主板上市和結構性產品發行機制等；風險管理方面，會推動保險資金參與基建融資，調低對投資基建的資本要求；互聯互通方面，會爭取盡快落實將人民幣交易櫃檯納入港股通，鼓勵更多上市公司增加人民幣股票交易櫃檯，並將房地產投資信託基金納入互聯互通等。