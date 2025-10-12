張宇人、陳健波「雙料議員」月薪逾15萬　不連任立法會人工減半

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉在即，累計6名議員宣布不再競逐連任，包括兩名「雙料議員」張宇人、陳健波。他們身兼行政會議非官守成員及立法會議員，兩份工作月入15.7萬元。隨著兩人今年12月31日後卸任立法會議員，每月人工將減少7.2萬元，如果仍繼續留任行會成員，則繼續享有約8.5萬元的行會非官守成員人工。



張宇人、陳健波「雙料議員」月薪15.7萬元

根據「第八屆立法會議員薪津安排檢討報告」，非行會成員的立法會議員月薪約10.8萬元；兼任行會的立法會議員如張宇人、陳健波，則收兩份人工，一份是普通立法會議員人工的三分之二，即約7.2萬元，另一份是行會成員人工，約8.5萬元，共計約15.7萬元。

不過，張宇人和陳健波先後宣布不會參選下屆立法會選舉，陳健波希望新一屆立法會有更多年輕人加入，既培養管治人才，同時監察及助力政府施政；張宇人就指考慮到「一國兩制」的發展、飲食界的需要，「讓有心有力的年輕才俊更多鍛鍊成長機會」，商量後決定不再參選。

張宇人和陳健波先後宣布不會參選下屆立法會選舉。（香港01）

只留任行會成員人工少一半

翻查資料，第七屆立法會任期至今年12月31日，第八屆立法會議員將於明年1月1日上任。陳健波和張宇人卸任立法會議員後，月薪將減少7.2萬元，如繼續留任行會非官守成員，月薪會有約8.5萬元。

立法會。（歐嘉樂攝）

1991年起「雙料議員」領2/3立法會議員人工

自1991年10月1日起，「雙料議員」收取行政會議成員的全數酬金和立法會議員每月酬 金的三分之二。2018年11月，有「雙料議員」提出因履行兩重職能，應全數獲取兩份酬金，相關建議一度讓「行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會」（獨立委員會）、特首和行政會議認為合理。

立法會。（歐嘉樂攝）

不過今年5月底，獨立委員會建議第八屆立法會議員會沿用現行第七屆立法會的薪津安排，包括維持「雙料議員」的每月立法會酬金須減去三分之一的安排。理由是考慮到經濟狀況及公共財政的壓力，包括政府在《財政預算案》中提出強化財政整合計劃，嚴控公共開支，獨立委員會認同現時「未必是適當時機」，對立法會議員薪津安排作出任何可能會帶來額外財政影響的改變。建議獲得行政長官會同行政會議接納。