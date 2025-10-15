立法會選舉｜未能連任？劉國勳：有啲新諗法　祝姚銘生日心想事成

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期下周展開，相繼有現任議員棄連任。《香港01》今早（15日）報道，建制最大黨民建聯可能約5人不連任，據悉包括新界北立法會議員劉國勳，料由北區區議員、區議會「票王」姚銘頂上。



劉國勳之後在立法會被追問連任問題，他說自己「有啲新諗法」，研究是否可以不同角色推進工作，多番重申正與民建聯溝通，暫未能透露，相信「好快大家都會知，唔使咁心急」。他主動提到姚銘今日生日「畀多啲祝福佢」、「梗係祝佢心想事成」。



立法會。（歐嘉樂攝）

民建聯料或5人不連任 部分從區議員「票王」揀卒

《香港01》獲悉，擁19名議員的建制最大黨民建聯不例外，預料可能約5人不連任。其中進出口界黃英豪已公布棄選；有2人黨內評分有進步空間，很早之前已被傳是「開刀」對象，分別是選委界郭玲麗、新界東南李世榮。綜合多方消息，北部都會區議題形象為人熟悉的新界北劉國勳，據悉很大機會未能連任，由北區區議員、區議會「票王」姚銘頂上。政圈耳語，港島東梁熙可能會交棒。

傳未能連任 劉國勳：有啲新諗法 正與民建聯溝通

劉國勳在立法會出席會議時，被傳媒追問連任問題。他表示，自己「有啲新諗法」，正與民建聯溝通，遲些與大家分享。被問到「新諗法」的意思，是否意味下屆不參選，他只重申「有啲新諗法」，之後再分享是否繼續留在議會工作，「好快大家都會知，唔使咁心急」，暫不透露有「新諗法」的原因，合適時候會公布，屆時歡迎隨時問他。他說，不少棄選人士都是個人原因，尊重他們的決定。

至於「新諗法」是打算去哪裡發展，劉國勳笑言「我呢個新諗法唔代表『咩』㗎嘛」，之前考測量師牌亦與自己跟進北部都會區發展有關，成為專業後可以在不同地方貢獻，至於「新諗法」是否可以以不同角色推進，要與民建聯溝通。

劉國勳主動提姚銘生日：祝佢心想事成 畀多啲祝福佢

被問到民建聯是否已安排區議員交棒，劉國勳說遲些再交代，不過主動提到今天是姚銘生日，「阿銘生日，所以畀多啲祝福佢」。談到姚銘有何生日願望，劉國勳說作為姚銘的好兄弟、戰友，「梗係祝佢心想事成，生日快樂」。被問到有何寄語給姚銘、會否「過招數」給他，劉國勳說屆時有「新諗法」再與大家討論。