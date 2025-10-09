選戰在弦政界「接旨」避免離港　「跑馬仔」區區有競爭｜政圈風聲

高齡議員「70歲大限」退休傳聞，觸發立法會選舉前哨戰，政圈一周討論焦點，離不開銀髮黨領導層的去向。誠然，兩個多星期後，立法會選舉提名期便展開，今屆選舉前夕氣氛與上屆相若，沒有從前的「山雨欲來風滿樓」，沒有滿天飛的參選名單流傳。據悉大多數人未獲明確「祝福」，不過憑「晨操晚練」式街站特徵，不難猜出有意參戰直選的人士。政圈耳語，多名港區人大代表亦是選委界的潛在人馬。



跑馬仔鐘聲驀然響起，今屆地區直選繼續「區區有競爭」，據了解每區預料3至5名候選人。不少人收到「溫馨提示」開展地區工作，不過有知情人士解讀不代表可以「入閘」，只是提醒大家做好準備。有議員私下透露有關方面提醒「唔好估」能否連任，唯有先創造有利條件加緊地區工作，料一星期後明朗化。畢竟，北京半年前已下達「做好選舉」的指示。選戰臨近，據了解不少地區要員「接旨」未來兩個月首要任務搞好選舉，如非必要，避免離港。



「祝福名單」不漏風 「溫馨提示」做好份內事

「大主席」梁君彥急流勇退放棄連任，70歲的選委界馬逢國緊隨其後預告退休，成為政圈一時熱話，「70歲大限」退休的傳言無論孰真孰假，都為12月立法會選舉打響頭炮，彷彿在告訴選戰如箭在弦。不少代議士收到提醒要做好選舉準備，雖然有知情人士解讀不代表可以出戰，笑言此類溫提「同全世界都咁講」，但有利提振氣氛。

不過多名政界中人都感覺今次提名期前氣氛淡靜，選舉操作低調，「祝福名單」不漏半點風聲，與上屆相若。有議員私下透露收到有關方面籠統地提醒，要求大家做好份內事，不要揣測、不要估、不要犯錯。有議員打趣道香港或會參考澳門立法會選舉的做法，正式選舉前保持低調作風，料一星期後才明朗化。

「區區有競爭」每區料3至5名候選人

低調不等於不部署，各個界別都已默默部署，地區直選方面，有人早於一年前已「晨操晚練」開街站，至近期亦有資深議員頻頻落區「打卡」，以顯了解區務，相信也是為爭取連任創造有利條件。有政圈中人相信，若能入閘，將是建制陣營的自由搏擊，憑實力取勝。皆因據了解，12月選舉將「區區有競爭」，翻查上屆立法會地區直選，各區候選人不超過4人，預料今年選舉相若，將有3至5名候選人。

9月3日，抗戰勝利80周年，北京天安門廣場今日（3日）舉行閱兵儀式。圖為港區人大代表一行人觀禮時大合照。（陳曼琪提供）

政圈耳語港區人大代表潛在人馬

選委界方面，不少港區人大代表視議席為囊中物，蠢蠢欲動了解出戰機會，據聞有關方面向部分政協人大收集參選意向，有待拍板。政圈耳語，上屆參選立法會批發及零售界的港區人大代表林至穎，以及上屆參選新界北的人大代表沈豪傑表現活躍，本身是自由黨副主席的人大代表陳曉峰亦可能是潛在人馬。

翻查今屆議會，共有12名港區人大代表，包括霍啟剛、陳仲尼、李慧琼、陳勇、陳振英、馬逢國、陳曼琪、吳秋北、梁美芬、黃英豪、吳永嘉、林順潮，當中5人來自選委界。

政制及內地事務局局長曾國衞（廖雁雄攝）

投票率官方不設KPI 避免離港力谷選舉

港澳辦主任夏寶龍今年兩會期間會見港區政協委員時已下達指示，主動提到要做好選舉。何謂「做好」，京官當時沒有具體定義，相信除了技術、流程上做好，不再重演2023年區議會選舉電子選民登記冊系統故障「甩轆」事件，有政界中人都認為投票率是其中一項關注點。

作為選舉改制後的第二屆立法會選舉，投票率反映市民對選舉的參與程度，料會廣受關注。2021年立法會選舉，地區直選投票率30.2%。年初曾傳出有關方面「摸底」表達期望年底立法會直選投票率至少30%，換言之不可遜於上屆選舉表現，至近期有政界中人表示未聽聞再下達相關投票率期望。

2025年立法會選舉12月7日舉行。（選舉事務處）

政制及內地事務局局長曾國衞早前明言不會為投票率設KPI，社會穩定投票率未必高。雖然無強制指標，局方想盡方法做選舉宣傳，包括運用票箱IP「藍小寶、紅小寶和白爺爺」、倡維園中秋綵燈會設立法會選舉攤位等。

除政府落力宣傳，據了解不少地區要員「接旨」未來兩個月首要任務搞好選舉，如非必要不要離港，全力協助選舉宣傳，包括為候選人站台等。據聞，有人更因而取消出境行程。