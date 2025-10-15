立法會政治版圖恐「大變」　政黨「失血」新力軍進場｜政圈風聲

【立法會選舉2025】連日來，議員棄選新聞不斷，出局傳言滿天飛。政圈普遍預料下屆立法會「大換血」，逾30名議員可能緣盡今屆議會。立法會「G19」版塊人多，「失血」亦是目前最多，4人自行揭盅棄選。《香港01》獲悉，擁19名議員的建制最大黨民建聯不例外，預料可能約5人不連任；經民聯9名議員預料至少4人出局；6名議員的新民黨預料至少一半棄選；自由黨「四走二」止血。換言之，三個政黨一半人出局。



部分人陳情後未知可否翻生，但政黨也有兩手準備。據了解，部分區議會選舉表現較佳者，也會被羅致接棒跑直選，包括兩、三名地區「票王」。至於選委界，預料「震動」較大，有關方面認為不宜吸納太多有政黨背景議員，綑綁投票或表達意見，不利五光十色，換走的人比例隨時「坐三望四」。



據聞，中資機構蠢蠢欲動派人參戰，預料有一定比例。過去盛傳有議員在辦公室布下「風水陣」保平安，有政圈中人打趣道「風水陣」也難敵不可抗力。本身是民建聯會務顧問的全國人大前常委譚耀宗回應下屆政黨色彩會否轉淡，他表示政黨、政團有助尋找人才，凝聚力量，相信「唔會突然間無晒嘅」。



立法會。（歐嘉樂攝）

選委界近四成有政黨背景 綑綁投票惹微言

民建聯、經民聯、新民黨、自由黨在立法會共擁38席，四個主要政黨掌控立法會逾四成議席，過往投票時難免「跟黨走」，以顯團結和統一立場。新民黨為例，同性伴侣關係登記草案表決六票全投贊成，包括多年前是「反對同性婚姻大聯盟」成員的新界東北議員李梓敬。自由黨在控煙草案和違例泊車「牛肉乾」草案表決上，亦旗幟鮮明，三人投反對票，黨魁張宇人由於身兼行會成員，按集體負責制要支持政府法案。

立法會議員。（資料圖片）

選舉改制後，選委界佔40席，多於功能界別及地區直選。據了解，有關方面認為選委界應包含各界專業代表，尤如「社會縮影」，全面反映意見。故此，對於選委界的組成之中，有近四成議員有政黨背景，都向來有些意見。大致都是認為選委界「五光十色」的角色要加強，不宜受政黨影響綑綁投票或表達意見，不利「五光十色」。不少政界中人相信，連同表現欠佳、面目模糊的選委界議員，下屆立法會換走的議員比例隨時「坐三望四」，即涉及10多人。

立法會。（歐嘉樂攝）

若連同功能界別、地區直選，政圈普遍預料下屆立法會「大換血」，逾30名議員可能緣盡今屆議會。立法會「G19」版塊人多，「失血」亦是目前最多，4人自行揭盅棄選，包括選委界馬逢國、保險界陳健波、選委界周文港以及商界（第二）廖長江。

民建聯料或5人不連任 部分從區議員「票王」揀卒

《香港01》獲悉，擁19名議員的建制最大黨民建聯也不例外，預料可能約5人不連任，其中進出口界黃英豪已公布棄選；有2人黨內評分有進步空間，很早之前已被傳是「開刀」對象，分別是選委界郭玲麗、新界東南李世榮。過去有傳聞指有議會中人在辦公室布下「風水陣」，一名政圈中人打趣道「風水陣」也難敵不可抗力。部分人陳情後未知可否翻生，但政黨也有兩手準備。

綜合多方消息，北部都會區議題形象為人熟悉的新界北劉國勳，據悉很大機會未能連任，由北區區議員、區議會「票王」姚銘頂上。早前特首交流答問會上，李家超曾指劉國勳為北都發展提出寶貴建議，又提到「片區發展」模式是劉國勳提出，並表示認同。皇后山邨及山麗苑食水現瀝青黑點事件，劉國勳跟進事件，曾與水務署署長黃恩諾落場視察，要求立即更換有關喉管才可解決居民憂慮。

政圈耳語，港島東梁熙可能會交棒，未知人選。過去，他與東區區議員植潔鈴在地區「拍住上」。梁熙過往積極跟進民生政策，例如垃圾徵費提出時收集民意，又測試指定袋質素；外傭過度借貸滋擾僱主問題，他曾做問卷調查及陪苦主見記者申訴；北角春秧街跌窗及西灣河塌石屎事件發生後，亦落場跟進事件；北角美都大廈奪命火警，梁熙有向法團了解驗樓令及關注違規劏房問題。

不少政圈中人對梁熙評價良好。即使在港島東選區以外發生的事件，梁熙亦有協助。家族經營酒店業務的他在佐敦道華豐大廈三級火後，聯絡油尖旺區7間酒店酒店免費提供房間，讓災民入住。

至於有9名議員的經民聯，「七十大限」傳聞下已有3人棄選，分別是立法會主席梁君彥、商界（第一）林健鋒，以及工業界盧偉國。（資料圖片）

經民聯全數「7字頭」料棄選 部署「明日之星」

至於有9名議員的經民聯，「七十大限」甚囂塵上之下，已有3人棄選，分別是立法會主席梁君彥、經民聯主席盧偉國，以及經民聯副主席林健鋒。據了解，74歲的地產建造界龍漢標預料與其他「7字頭」議員一樣棄選，換言之至少4人出局；吳永嘉、梁美芬、陳祖恒、劉業強4人則被視為「穩陣派」。

不過，下屆議會的安排，相信已略有部署。有政界中人提供「貼士」，著筆者留意近月經民聯的記者會上，不乏鮮有帶同亮相的新面孔，包括商人趙世曾兒子南區區議員趙式浩、大埔南「票王」區議員羅曉楓、本身是眼科專科醫生的深水埗區議員龐朝輝，外界關注他們動向。

經民聯6名立法會議員及3名區議員早前發表產業化研究報告。（經民聯）

新民黨6名立法會議員。（新民黨FB）

新民黨料「六走三」

6名議員的新民黨預料至少一半棄選。新民黨主席葉劉淑儀及副主席黎棟國年過七十歲，據悉預料不連任至下屆立法會。至於另一名副主席容海恩，盛傳有「障礙」要克服，預料今屆止步。剩餘的新界東北李梓敬，以及選委界陳家珮、何敬康連任被看高一線，料續爭取連任。若葉劉淑儀不連任港島西議員，曾任南區區議會海怡西區議員的陳家珮，有機會「披甲上陣」。皆因陳家珮有多年地區工作經驗，區議員選舉兩次高票當選。

自由黨。（吳焜曜攝）

自由黨「四走二」止血 梁進料接張宇人棒

新民黨、經民聯一半人出局，自由黨亦不例外。自由黨黨魁張宇人、航運交通界易志明先後棄選，令自由黨「四走二」，剩下主席邵家輝、副主席李鎮強。政圈盛傳，身兼港區人大代表的自由黨副主席陳曉峰、東區區議員阮建中、南區區議員梁進有機會被羅致接棒跑直選、飲食界等。張宇人昨天（15日）帶同梁進與政務司司長陳國基宣傳愛心食肆。

張宇人昨天（15日）帶同梁進與政務司司長陳國基宣傳愛心食肆。

工聯會會長兼立法會議員吳秋北今日（18日）聯同工聯會另一立法會議員郭偉强，與工聯會港島區議員乘坐花車巡遊港島，向市民送上祝福。（盧翊銘攝）

工聯會多人「轉跑道」 李廣宇料三度「安哥」參選

至於工聯會，目前有7名立法會議員。社福及勞工議題表現突出的九龍東鄧家彪，政界相信較「穩陣」繼續參選同區；勞工界郭偉强若可以「轉跑道」參選，預料港島區直選機會較高，他的辦事處已遍及港島東（柴灣）、港島西（西環）；勞工界另一人梁子穎近年「落區」活躍新界東南「地頭」；選委界陸頌雄亦在新界西北頻頻出現，惹人遐想。

副理事長李廣宇的動向，重新受到關注。他上屆立法會曾參選，及後的選委界立法會補選亦落敗，據悉，李廣宇來屆選舉將「安哥」，有機會再次落戶勞工界。理事長、選委界議員黃國會否「轉跑道」去勞工界，亦受到注視。

工聯會與行政長官李家超會晤，對2025年度施政報告提出諮詢建議。（工聯會）

全國人大前常委譚耀宗表示，愛國愛港只是基本要求，惟作為立法會議員應該要有能力協助特區政府，做好治理工作，改善施政。（資料圖片/歐嘉樂攝）

下屆淡化政黨色彩？譚耀宗：唔會突然間無晒

立法會政黨換血名單未有最終定案，多名政界中人相信下屆立法會政治版圖將重劃，不排除會淡化政黨色彩。據聞，中資機構蠢蠢欲動派人參戰，預料有一定比例。

本身是民建聯會務顧問的全國人大前常委譚耀宗接受《香港01》訪問，談及下屆政黨色彩會否淡化。他表示目前立法會89名議員當中，有政黨背景的只佔近四成，並沒有過半數，形容「唔會突然間無晒嘅，多啲或少啲都不足以話無咗聲音」。

譚耀宗說，政黨、政團有助尋找人才，凝聚力量，從而透過集體力量有所發揮，相信「有啲第日退咗，亦都有新嘅加入」，不參選的人士留待本人自行交代。