立法會選舉｜田北辰承認多人棄選令他思考去留：我是否只顧自己呢

立法會選舉提名期前夕，盛傳參選有「七十大限」，75歲的實政圓桌召集人田北辰再被問到參選意向時，承認多名年紀相若、資歷豐富的議員先後不參選，令他要思考去留，「我開始想『我如何好』，所以我都有給壓力自己，我是否只顧自己一個人呢？」他認為實政圓桌板塊傳承可能對香港有幫助，因風格一向是「如果想不到替代方案，就請你收口、不要出聲。」



田北辰表示提名期開始前會一一交代。（王晉璇攝）

田北辰承認年過70歲議員不參選令他思考去留

今年75歲的實政圓桌立法會議員田北辰則表示，提名期前會交代參選意向。他披露更多連任考慮，包括實政圓桌的理念、政策、傳承及落實，承認多名年過70歲的議員不參選，令他要認真思考去留，「「說真的，我是不可不想。首先我是75歲不是70歲，我是否年紀最大、應差不多。」

近期看到其他年紀相若的同事，很多我很敬佩的，資歷、經驗較我豐富很多的，他們都一一宣布退選。我開始想『我如何好』，所以我都有給壓力自己，我是否只顧自己一個人呢？ 田北辰

田北辰。（立法會直播截圖）

田北辰：實政圓桌板塊傳承可能對香港有幫助

被問及會否派新人參選，他表示要考慮可否取得足夠提名票，以及有否勝算，包括在現今制度下，「你每次批評政府政策，如果想不到替代方案，就請你收口、不要出聲。我們一向如此，這個板塊傳承下去，我覺得可能對香港有幫助。」