立法會70歲大限退休？　葉劉：無可能！功能界別不能隨便畀個年輕

74歲的立法會主席梁君彥不競逐連任立法會議員，本身是五屆議員的選委界馬逢國，70歲之齡也宣布不連任議員，政圈熱議是暗示為立法會議員劃下70歲的退休年齡界線。75歲的新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》訪問時強調「我覺得無可能一刀切、無可能」，認為參選最重要考慮是否有能力，總不能「隨便畀個年輕」。



71歲的經民聯主席盧偉國被問到如何看「七十大限」時，他向《香港01》表示不要問這些問題，形容「分分鐘就影響選舉，涉及影響選舉條例」。他的黨友、73歲的商界（第一）議員林健鋒早前大方回應對於「七十大限」的看法，他指香港人充滿活力，如果有心有力，在任何位置都會貢獻香港。



立法會。（歐嘉樂攝）

立法會劃線70歲退休？ 12名議員「7字頭」

「大主席」梁君彥急流勇退，宣布不競逐連任立法會議員之際，差不多同一時間，70歲的選委界馬逢國也宣布不連任議員。政圈第一時間反應是，是否為立法會退休年齡劃下70歲的界線？雖然梁君彥的說法是各自考慮，但難免引起猜測。

現屆立法會12名議員70歲或以上，包括飲食界張宇人（75歲），港島西葉劉淑儀（75歲）、新界西北田北辰（75歲）、工業界（第一）梁君彥（74歲）、地產及建造界龍漢標（74歲）、商界（第一）林健鋒（73歲）、選委界黎棟國（73歲）、航運交通界易志明（72歲）、工程界盧偉國（71歲）、保險界陳健波（71歲）、建測規園界謝偉銓（70歲）及選委界馬逢國（70歲）。

10月8日，75歲的葉劉淑儀出席立法會會議後，被問到對政圈流傳70歲或以上議員需退休的看法。（直播截圖）

「70歲大限」？ 葉劉：無可能！部分界別不能隨便畀年輕

政圈認為，葉劉淑儀和黎棟國是新民黨的靈魂人物，若要劃線退休，相信對新民黨的影響甚大。75歲的葉劉淑儀今天出席立法會會議後，被問到對政圈流傳70歲或以上議員需退休的看法，她指「我覺得冇可能一刀切、冇可能」。

對於年齡是否議員競選時應考慮的因素，葉劉稱「我諗最緊要有能力」，譬如功能組別候選人是代表整個業界去選，總不能忽然間「叫人哋搵個後生替你」。

她又舉例航運交通界、地產及建造界等，總不能「隨便畀個年輕、推個三十歲」，所以沒有可能一刀切，強調能力較年齡更重要。

10月8日，71歲的盧偉國出席立法會會議。（直播截圖）

71歲盧偉國未有正面回應：分分鐘影響選舉

「7字頭」議員亦包括71歲的經民聯主席盧偉國，《香港01》周一（6日）在立法會向他查詢對於參選立法會傳有「70歲大限」的看法，他表示「唔好問呢啲嘢，分分鐘就影響選舉」，形容涉及影響選舉條例，「我又唔可以講俾你聽….我講俾你聽我要選，而家開始計數」，未有正面回應對「70歲大限」的看法。

10月1日，經民聯立法會議員林健鋒回應立法會議員年屆70歲便要退休的傳聞。（王海圖攝）

73歲林健鋒：90歲都係充滿活力

他的黨友、同樣是五屆議員的經民聯立法會議員林健鋒，上周三（1日）出席十一國慶活動後，大方回應70歲要退下火線的傳聞，他說「傳聞就係傳聞」，但指香港人充滿活力，「由18歲去到90歲都係充滿活力」，形容一個人如果有心有力，在任何位置都會貢獻香港。至於會否競逐連任，他表示專注做好今屆議員工作，下一屆遲一些才談。

75歲田北辰：盡情盡心盡力工作 72歲易志明：遲啲再講

75歲的實政圓桌召集人、新界西北立法會議員田北辰早前回覆《香港01》查詢時說：「我冇收到任何訊息，只係盡情盡心盡力投入工作。」盛傳下屆立法會將交棒的72歲航運交通界易志明回覆《香港01》查詢時說「呢個問題遲啲再講」，未有對棄選落閘。

謝偉銓。（立法會直播）

70歲謝偉銓：最重要做唔做到嘢、業界支唔支持

70歲的建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓早前向《香港01》表示，競逐連任與否，年齡並非最主要因素，最重要是「做唔做到嘢、業界支唔支持」，以及自己的意願如何。