立法會選舉｜70歲謝偉銓棄選 冀多陪伴95歲父親及家人
撰文：王晉璇
出版：更新：
【立法會選舉2025】立法會今日再有兩名「7字頭」議員宣布不會競逐連任。70歲竹的建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓下午表示，鑑於自己已擔任了三屆、12年議員，而最近家中情況有些變化，難再勝任議員工作，故決定不會再參選。
75歲的實政圓桌田北辰今日較早前亦已宣布將退出議會，而隨着田北辰與謝偉銓棄選，現屆立法會12名「7字頭」議員，只剩新民黨主席葉劉淑儀及常務副主席黎棟國未公布去留。
專頁．立法會選舉2025｜棄選潮揭序幕 即睇最新動向、深度分析
謝偉銓在2012年首度當選建築、測量、都市規劃及園境界議員，2016年競逐連任時敗給獲泛民陣營支持的姚松炎，後者在2017年因被法庭裁定宣誓無效而被取消議員資格。2018年，謝偉銓在補選中擊敗同樣獲泛民支持的司馬文，成功重返議會至今。
棄選是綜合考慮 四年前家人已曾勸退下
近日立法會「7字頭」議員紛紛棄選，月底將滿71歲的謝偉銓亦被問及年齡是否棄選原因，他回應稱，棄選是綜合考慮，並非由單一因素決定。
他透露，每次參選都面對不同且不少的壓力，有時來自業界，有時來自家庭。四年前家人已勸其退下，但他當時還想代表業界服務社會。
冀新人自由發揮 不會支持特定人物參選
謝偉銓形容，是否繼續做議員，受自己有沒有動力、能力及有沒有支持等因素影響。他承認有人提醒他應該考慮年齡，擔心他可能動力與活力都不够，而他希望能陪伴家人，特別是95歲的父親。
謝偉銓稱，自己的議政生涯可畫上圓滿句號，而他決定退下來以後，業界有不少人都願意參選，他希望新人在團結一致的前提下自由發揮，不打算支持特定人物參選。
立法會選舉｜新民黨傳｢六走三｣ 李梓敬「起死回生」笑答要問葉劉立法會選舉・有片｜葉劉淑儀20字回應不能連任傳聞：唔好騷擾我！立會｢大洗牌｣葉劉料出局 行會兩人棄選證非｢免死金牌｣｜政圈風聲施政報告辯論｜葉劉促正視公務員問題：AO投考人數高因為人工高立法會70歲大限退休？ 葉劉：無可能！功能界別不能隨便畀個年輕