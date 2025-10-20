林健鋒生日黨友祝「笑看鋒雲」　棄選非「隱居江湖」｜政壇諸事町

【立法會選舉2025】立法會累計17名議員放棄連任，盛傳議會有「七十大限」，12名「7字頭」之中只剩2人未定去留。其中，日前已表態不連任的經民聯立法會議員林健鋒周四（23日）74歲生日，他今天（20日）與傳媒茶聚分享往後計劃，強調不參選不代表「隱居江湖」，坦言現在不是很老，未來會繼續到多地招商引資，感覺「真係成果嚟啦」，呼籲大家對香港有信心，深信明天一定更好。



一如以往蛋糕寫上「笑看鋒雲」。（潘耀昇攝）

經民聯主席盧偉國（右）、副主席吳永嘉（左）為林健鋒（中）唱生日歌賀壽。（潘耀昇攝）

林健鋒生日憶議會21年時光

經民聯主席盧偉國、副主席盧偉國為林健鋒唱生日歌賀壽，一如以往蛋糕寫上「笑看鋒雲」。回想議會21年時光，身兼行政會議成員的林健鋒形容經歷不少風浪，「2008年金融風暴、2014年佔中啦、2019年黑暴，睇到議會一個期待嘅23條，結果喺回歸26年後先立法」，稱自己有幸參與其中，《基本法》23條立法及港區國安法對香港穩定起到很大作用。

林健鋒預告之後會有時間招商引資。（潘耀昇攝）

不參選不代表「隱居江湖」

林健鋒笑言「宜家都唔係好老」，不過後生時香港與內地的變化，與現在有很大分別，以前乘火車大半日才上到廣州，現在乘高鐵一至兩小時便到廣州，形容發展之快是「難以想像」，同時對拉近兩地距離的北部都會區發展抱有信心。

我今次決定唔參選呢，唔係話隱居江湖，我有可能仲忙，今個禮拜尾飛一兩日，用多啲時間招商引資。 林健鋒

林健鋒呼籲大家都要對香港有信心。（潘耀昇攝）

林健鋒繼續招商引資

林健鋒預告之後會有時間招商引資，「跑跑內地、亞洲唔同城市、中東、歐洲」，剛接受邀請到南美。他說，不論如何，大家都要對香港有信心，香港處於關鍵時刻，每天發生的事都可能有轉變，去年有人仍對香港經濟悲觀，實際上香港愈來愈好，招商引資方面感覺「真係成果嚟啦」，深信明天一定更好。