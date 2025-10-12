立法會選舉｜73歲五屆議員林健鋒棄選　理由同稱「給青年多機會」

再有立法會議員放棄連任，盛傳下屆議會「70歲大限」要退休。本身是行政會議成員的經民聯商界（第一）立法會議員林健鋒今天（12日）宣布不參選下屆立法會，他形容自己做了五屆議員，期間兢兢業業、恪盡職守，為香港工商業界發展和市民福祉不懈努力，不過現時是香港經濟復甦的重要時期，除了想專注商界事務及與商界出外招商引資外，「也希望給業界青年才俊更多機會」服務市民、服務香港、服務國家。至今累計8名議員宣布棄選，當中3人身兼行會成員。



林健鋒（廖雁雄攝）

五屆議員73歲林健鋒棄選 理由同稱「給青年更多機會」

林健鋒在社交平台Facebook表示，自己做了五屆議員，期間兢兢業業、恪盡職守，為香港工商業界發展和市民福祉不懈努力，不過現時是香港經濟復甦的重要時期，除了想專注商界事務及與商界出外招商引資外，也希望給業界青年才俊更多機會服務市民、服務香港、服務國家。他說，經過慎重考慮及與香港總商會、經民聯黨友和家人商量，決定不再參選新一屆立法會。

林健鋒（盧翊銘攝）

林健鋒呼籲市民積極行使公民權利，踴躍投票參與即將開始的新一屆立法會選舉，選出優秀的代議士。他相信新一屆立法會議員一定能助香港良政善治，維護香港繁榮穩定，亦期望大家繼續支持香港總商會及經民聯。

他說對國家和香港未來發展始終有非常堅定的信心，未來會一如既往關心國家和香港發展，努力幫助香港鞏固和強化國際金融中心地位，繼續為香港經濟和工商業發展貢獻力量。

10月1日，經民聯立法會議員林健鋒回應立法會議員年屆70歲便要退休的傳聞。（王海圖攝）

早前回應議員70歲退休傳聞 林健鋒：90歲都充滿活力

林健鋒10月1日出席國慶酒會後，被問到70歲要退下火線的傳聞，他說不會就傳聞回應，「傳聞就係傳聞」，但指香港人充滿活力，「由18歲去到90歲都係充滿活力」，形容一個人如果有心有力，在任何位置都會貢獻香港。至於會否競逐連任，他表示專注做好今屆議員工作，下一屆遲一些才談。