立法會選舉｜林健鋒棄選後首現身：唔需要擺70歲喺嘴邊　青出於藍

立法會選舉提名期展開前夕，盛傳下屆議會將「大洗牌」，累計10名議員宣布棄選，當中6人是「7字頭」高齡議員，至今一半年過七十歲的議員出局。身兼行政會議成員的經民聯立法會議員林健鋒宣布棄選後，今日（13日）首現身再被問及對70歲大限的看法，以及會否繼續出任其他公職。他說，青出於藍勝於藍，希望能將舞台給予更多年輕有志人士，可以發光發亮、發揮所長，形容「唔需要擺70歲喺嘴唇邊」。



10月13日，身兼行政會議成員的經民聯立法會議員林健鋒宣布棄選後首現身，出席香港總商會和香港工業總會舉辦的論壇。（林健鋒FB）

林健鋒棄選後首現身：唔需要擺70歲喺嘴唇邊

6名「7字頭」的高齡議員先後宣布下屆棄選，林健鋒出席活動時被問到有傳70歲是一條參選界線，以及行會、旅發局職務以後會否繼續出任，他解釋不參選是希望讓更多年輕人發揮所長，因為世界發展一日千里，局勢風雲萬變，香港現在處於一個很關鍵的轉型期，「正所謂青出於藍勝於藍」，希望提供舞台予更多年輕有志人士，可以發光發亮、發揮所長，未來做更多招商引資工作。

我覺得不需要將70歲掛上嘴邊，香港有很多不同組織，大家都沒有談這件事情，最重要是適合人選處理不同工作。 林健鋒

五屆議員林健鋒重申已出任立法會崗位21年，未來會集中外訪招商引資，相信社會希望立法會有更多新面孔、新聲音，有一個新改變，「年青人始終係我哋嘅未來。」