立法會選舉｜楊永杰報名爭連任九龍中議席　稱民生問題要持續推動

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期今日（24日）開始，現任九龍中立法會議員楊永杰宣布競逐連任，今早遞交報名表格，多名區議員現身支持。作為分區直選議員，楊永杰稱民生問題千絲萬縷，需要長期關注與持續推動，期望繼續在議會為市民發聲。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

10月24日，立法會選舉提名期開始，九龍中議員楊永杰率先報名競逐連任，其政綱主打社會民生議題。（馮子健攝）

楊永杰多謝家人、地區、義工支持

楊永杰表示，過去四年秉持「人生無小事」心態工作，推動並落實不少地區設施，兌現了上次參選的競選承諾。

他首先妻子支持其繼續參選，稱若沒有家人支持，很難有動力參與選舉，全靠太太全力照顧兩個小朋友。他又多謝地區團隊，指若無地區支持，一定贏不了，相信他們的支持可令他高票當選。他同時多謝義工與支持者。

對選情有信心 但「一票不能少」

選情方面，他表示有信心，但希望大家明白今次選戰激烈，希望支持者記得投票、「一票不能少」。他強調，如果支持者不走出這一步，他「分分鐘落敗」。

楊永杰在現屆立法會與另外三名地區直選議員組成「A4聯盟」，其中兩人已宣布不會競逐連任。對於多名議員棄選，楊永杰稱，議會內更新換代好正常，自己上一屆都是新面孔，相信新力量可帶來新風氣。

